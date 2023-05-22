¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 22 de mayo

Este lunes 22 de mayo de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae el resumen en vivo de la mañanera de AMLO. Consulta lo más relevante de la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desarrollada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

El presidente AMLO mencionó que en esta conferencia informarán sobre el tramo 1 del Tren Maya que comprende de Palenque a Escárcega.

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor abordó su sección de los lunes sobre quién es quién en el precio de los combustibles. Informó que la gasolina magna tuvo un costo de 22.20 pesos por litro, mientras que la Premium costó 24.36 pesos por litro y el Diésel costó 23.62 pesos por litro a nivel nacional.

UIF presenta contratos firmados por Sonia Vargas Terrero, funcionaria del CJF

La Unidad de inteligencia Financiera presentó contratos firmados por Sonia Vargas Terrero, actual funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quien colaboró en la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se desempeñó como directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura, que sumaron 71 millones 600 mil dólares.

Revelan avances del tramo 1 del Tren Maya

Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), presentó avances en la construcción del Tramo 1 del Tren Maya, que comprende de Palenque a Escárcega, que cruzará los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche.

El funcionario detalló que contará con 20 estaciones y 14 paraderos, así como mil 500 kilómetros de vía. El primer tren será entregado el 8 de julio de 2023 en Cancún, de acuerdo con la empresa Alsthom.

Hasta el 22 de mayo de 2023, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) reportó que han preservado y registrado 2 mil 668 bienes inmuebles como cimientos, albarradas y basamentos durante las labores de recuperación por la construcción del tramo 1 del Tren Maya.

En su oportunidad, Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, mencionó que están “muy contentos” por la espera de la inauguración del Tren Maya. Agregó que su entidad tiene más de 205 mil hectáreas de reforestación de árboles frutales.

AMLO defiende a gobernador de Veracruz

Ante la manifestación contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente AMLO señaló que dicha protesta, liderada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, lo hizo bien y destacó que dicho mandatario estatal “no es rata, no es corrupto”.

“Lo hizo bien. Sin embargo, se le lanzaron muy fuerte (...) Nada más para decirlo con mucha claridad: no es rata, no es corrupto y eso hace la diferencia, porque un buen gobierno depende en más del 90% de la honestidad de los gobernantes. Ya todo lo demás es accesorio, es complementario”, afirmó.