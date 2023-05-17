¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 17 de mayo

Esta es la mañanera de AMLO de este miércoles 17 de mayo de 2023 presentada por Fuerza Informativa Azteca (FIA), este es el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO habló sobre fecha en la que se dictará sentencia a Genaro García Luna

AMLO aseveró que la fecha en la que se dictará sentencia a Genaro García Luna no es tema para los medios, pues acusó que estos tenían relación con el exsecretario de Seguridad.

¿Qué dijo AMLO sobre la iniciativa de Ignacio Mier sobre la consulta popular para que se elijan a los ministros?

El presidente AMLO vio con buenos ojos la iniciativa de Ignacio Mier sobre la consulta para decidir que los ministros se elijan por la ciudadanía. "No se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales. Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno porque hay que informarle a la gente y todos tenemos que participar en limpiar, moralizar, purificar la vida pública”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ vio con buenos ojos que el coordinador de diputados de #Morena Ignacio Mier promueva una consulta popular para que ciudadanos definan si quieren o no reforma al poder judicial pic.twitter.com/RG3jjV5H0G — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 17, 2023

AMLO se lanza contra SCJN por declarar invalidez en el Plan B

En la mañanera de AMLO, este se lanzó de nuevo contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras declarar la invalidez en el Plan B: “Imagínense, los encargados de cuidar el estricto apego a la Constitución y a las leyes, violando flagrantemente el artículo 127 que establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, y ellos ganan más que yo, y tienen 40 privilegios especiales”.

AMLO cuestiona la decisión de Florida sobre medidas contra migrantes

El presidente López Obrador cuestionó la decisión del estado de Florida, Estados Unidos, sobre implementar medidas contra los migrantes, cuando se trata de un estado que se desarrolla gracias al trabajo de ellos.

AMLO afirma investigación en caso de secuestro de 50 migrantes en San Luis Potosí

AMLO anunció que el gobierno de México se encuentra trabajando en el caso del secuestro de al menos 50 migrantes en San Luis Potosí. "Se está atendiendo lo del secuestro de migrantes en Matehuala; se informó ayer, ya se encontraron algunos. Ya se tiene identificado el sitio, ya se está trabajando en eso, hay un despliegue de la Guardia Nacional, esperamos rescatarlos", dijo.