¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 9 de agosto

Este es el resumen minuto a minuto en vivo de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este miércoles 9 de agosto que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA).

AMLO celebra baja de inflación

El presidente López Obrador celebró que la inflación se desaceleró a 4.79% en julio; su menor nivel desde marzo del 2021: "Esto repercute mucho en favor de la economía popular, de las familias, porque el ingreso alcanza para más".

La inflación general de #México se ubicó en 4.79% durante julio 2023 a tasa anual, lo que representa su nivel más bajo desde marzo 2021: @INEGI_INFORMA. pic.twitter.com/7v2GyPrQ3H — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 9, 2023

AMLO firma un decreto sobre sitios sagrados

El presidente López Obrador firmó un decreto por el que se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan lugares y sitios sagrados, así como rutas de peregrinación.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ firmó un decreto por el que se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan lugares y sitios sagrados, así como rutas de peregrinación de los pueblos Huichol, Cora, Tepehuano, Mexicanero, de Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis… pic.twitter.com/GuyxRkfvYI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 9, 2023

AMLO rechaza que haya aumentado la migración de mexicanos

López Obrador rechaza que la migración de mexicanos durante su gestión haya aumentado, asimismo, aseguró que quienes cruzan son obreros, mano de obra reclutada para laborar en Estados Unidos.

Aunado a ello, señaló que envió una carta a su homólogo en el país vecino, donde le reconoció que ha sido el único presidente en décadas en no construir pedazos del muro fronterizo.

AMLO destaca avances en infraestructura hidráulica

AMLO consideró que su administración ha invertido lo suficiente en infraestructura hidráulica, en ese sentido, destacó que hay 15 proyectos, entre ellos la presa Pilares, ubicada en Sonora.

AMLO critica nuevamente a magistrados por supuestamente modificar lo dicho hacia Xóchitl Gálvez

El presidente mostró nuevamente las diapositivas sobre lo que dijo y lo que tomó el Tribunal Electoral, pues afirma que lo manipularon. El presidente López Obrador cuestionó a Tribunal Electoral y pidió revisar si no ha cometido violencia de género contra él y pidió que magistrados renuncien por resolver qué cometió violencia política de género Contra Xóchitl Gálvez, aspirante a sucederlo.

Adelantó que este mismo miércoles mandará una carta al juez Martín Santos Pérez y presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

#EnLaMañanera | El presidente@lopezobrador_ cuestionó al #TribunalElectoral y pidió revisar si no ha cometido violencia de género contra él.

Solicitó a magistrados que renuncien por alterar sus declaraciones pic.twitter.com/7N8O6XVl7j — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 9, 2023

“¿Cómo se atreven? Si fuesen gente con principios, con ideales, deberían estar renunciando, ofreciendo disculpa”, aseveró.

AMLO habla sobre polémica de actas de nacimiento en equipos de béisbol

AMLO fue cuestionado sobre la "supuesta trampa" de los equipos de béisbol sobre registrar a sus jugadores como originarios de algunos estados, así que pidió que esto se corrigiera.