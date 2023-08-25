¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 25 de agosto

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este viernes 25 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Guerrero.

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

Reporte de seguridad en Guerrero

José Rafael Ojeda Duran, secretario de Marina (Semar), informó que durante el mes de julio de 2023, Guerrero registró 126 homicidios, 1 solo secuestro, 0 casos de trata de personas, 58 casos de narcomenudeo (registró un aumento), 319 casos de violencia familiar, 2 casos de robo a transporte, 0 reportes por robo a transportistas y 1 feminicidio.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que existan focos rojos en #Guerrero tras repunte de #homicidios en ese estado pic.twitter.com/ZnCNLacU5U — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 25, 2023

Acuerdo IMSS Bienestar

AMLO y la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, firmaron un acuerdo para que se continúe con la consolidación del programa IMSS-Bienestar.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, presentó avances de la construcción del nuevo hospital de ISSSTE de Acapulco.

AMLO habla sobre proceso interno de Morena

López Obrador dijo que el proceso interno del partido guinda "va muy bien". Asimismo, aseveró que por primera vez en el país no va a haber dedazo del presidente.

Respecto a las acusaciones de publicidad entre los aspirantes de Morena, dijo que él cree que no les va a ayudar mucho, ni a las corcholatas, ni a los integrantes de la oposición: "No creo que les ayude mucho a los aspirantes; ni a los que están luchando por la transformación o los que quieren el retroceso. Pero, pues son cosas que vienen de tiempo atrás, lo sustancial es que va a ser el pueblo el que va a decidir”.

Zoé Robledo destacó que está tranquilo con su decisión de no ir por la gubernatura de Chiapas

El director del IMSS, Zoé Robledo, se dijo tranquilo sobre su decisión de no ir por la gubernatura de Chiapas para atender el instituto.

#EnLaMañanera | El director del Seguro Social, @zoerobledo habló de la declinación a su aspiración a la gubernatura de #Chiapas pic.twitter.com/f8oTsdb1jh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 25, 2023

"Por supuesto que las decisiones por difíciles que sean, cuando son las correctas, creo que lo hacen estar satisfecho y tranquilo a uno con su conciencia, hoy lo que estamos construyendo es una institución para los próximos 80 años, para las próximas generaciones y eso debe de anteponerse ante cualquier aspiración por legítima que sea y qué generosa es la vida de poder estar en Guerrero para decirlo aquí, la patria es primero", dijo.

AMLO explica la controversia contra la distribución de libros de texto en Chihuahua

López Obrador nuevamente se lanzó contra el ministro Aguilar, ya que afirma que desde que recibió el asunto, hasta que lo admitió y concedió la suspensión, transcurrieron 48 horas.