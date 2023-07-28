¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 28 de julio

Esta es la mañanera de AMLO, minuto a minuto en resumen que te presenta Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia se llevó a cabo desde Palacio Nacional este viernes 28 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

Informe de seguridad en el estado de Nayarit

Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presentó el informe de seguridad del estado de Nayarit.

López Obrador habla sobre el periodista Luis Martin Sánchez

Desde Tepic, el presidente López Obrador prometió que se haría justicia tras el homicidio del corresponsal de La Jornada en Nayarit, Luis Martín Sánchez

"Se está haciendo la investigación, la fiscalía está trabajando de manera coordinada con las autoridades de Nayarit, se va avanzando con conocer lo sucedido y desde luego, encontrar a los responsables de este homicidio", comentó.

AMLO rechaza información de la DEA

El presidente López Obrador rechazó conocer la información de la DEA, que revela que cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación operan mundialmente con 26 mil y 18 mil 800 elementos.

"No tenemos nosotros esa información, no sé de dónde la saco la señora de la DEA, y creo que habló de que el cartel de Sinaloa y el de Jalisco nueva generación tienen 40 mil elementos, 20 mil carteles de Sinaloa y 20 mil Jalisco", señaló.

AMLO habla sobre caso Ayotzinapa

El gobierno de Estados Unidos entregó a gobierno mexicano audios de criminales vinculados con desapariciones de Ayotzinapa, según versión del presidente López Obrador.

“Tenían grabaciones de miembros de la delincuencia y le pedí a la vicepresidenta Kamala Harris que nos enviara estas grabaciones y estamos avanzando en la investigación”.

#EnLaMañanera | El gobierno de Estados Unidos entregó a gobierno mexicano audios de criminales vinculados con desapariciones de #Ayotzinapa según versión del presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/iwEC17Qi09 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 28, 2023

AMLO rompe silencio sobre nuevos libros de SEP

AMLO afirmó que los nuevos libros de texto de la SEP no solo provocan inconformidad, sino también amparos. Señaló que los materiales se están distribuyendo en todo el país y cuando inicie el siguiente ciclo escolar la mayoría de estos llegarán a las escuelas.

AMLO se lanza contra Xóchitl Gálvez

A pesar de las medidas cautelares de las autoridades electorales, el presidente López Obrador se lanzó nuevamente contra la senadora y aspirante presidencial Xóchitl Gálvez.

“Me enteré de que los abogados de Claudio X. González asesoran a la señora Xóchitl. Lo digo porque no creo que por esto me vayan a castigar, a infraccionar. Me está demandando que porque di a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de jefa delegacional de Miguel Hidalgo", señaló.