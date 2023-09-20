¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 20 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este miércoles 20 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue en vivo la mañanera de AMLO:

AMLO habla sobre extradición de Ovidio Guzmán

El presidente López Obrador reveló las fechas del proceso de extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, heredero del Cártel de Sinaloa.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló las fechas del proceso de extradición a Estados Unidos de #OvidioGuzmán heredero del Cártel de Sinaloahttps://t.co/NdOYVi6nGN pic.twitter.com/0RtokFqGkZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 20, 2023

“La notificación corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se hizo el 13 y el 13 se hace la solicitud y 14 se notifica el detenido y el 15 se lleva a cabo la extradición”, señaló.

AMLO también defendió el trabajo de la Fiscalía General de la República en parte del procedimiento para extraditar a Chicago, Estados Unidos, a Ovidio Guzmán: "La Fiscalía decide sobre los plazos, estoy seguro de que es legal y apegado a lo que dice la ley”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ defendió el trabajo de la #FGR en parte del procedimiento para extraditar a Chicago, #EU a Ovidio Guzmánhttps://t.co/NdOYVi6nGN pic.twitter.com/GP1eiK6Lw7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 20, 2023

Caso Ayotzinapa

López Obrador dijo que se reunirá con los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para "que no haya manipulación". "Es falso que el ejército no entregó toda la información. Hay muchos avances en el caso, hoy se dará a conocer toda la información”, indicó.

Aunado a ello, descartó un rompimiento con los familiares de los jóvenes desaparecidos. El día de hoy se aclararán muchas cosas y se entregará todo el material que se tenga. Señaló que no son los papás o las mamás quienes desconfían del trabajo sino los defensores.

#EnLaMañanera | A horas de que el presidente @lopezobrador_ se reúna con padres de desaparecidos de #Ayotzinapa el mandatario consideró que sus adversarios han difundido mentiras sobre la investigaciónhttps://t.co/NdOYVi6nGN pic.twitter.com/LvWuIIViqr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 20, 2023

Por otro lado, aseguró que en las próximas semanas estará en Sinaloa para supervisar el camino que conecta Baridaguato con Durango.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que en próximas semana estará en #Sinaloa para supervisar camino que conecta Badiraguato con Durangohttps://t.co/NdOYVi6nGN pic.twitter.com/4tabCw3KeA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 20, 2023

AMLO habla sobre el caso del fiscal Uriel Carmona

El presidente habló acerca del caso del fiscal Uriel Carmona: "El Poder Judicial está protegiendo al exfiscal de Morelos, son los ministros quienes lo defienden, porque todos los amparos concedidos hablan de que tiene fuero, a pesar de que la Corte resolvió que tiene delitos", señaló.

López Obrador da su punto de vista sobre Celia Maya

El presidente López Obrador vio con buenos ojos que Celia Maya llegara al Consejo de la Judicatura Federal: “Lo veo bien porque la señora Celia Maya ya fue magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, es una mujer recta, que viene de abajo", dijo.

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López Obrador rechaza iniciativa de ser senador tras finalizar sexenio

Sobre la iniciativa del senador de Morena para que los expresidentes ocupen un cargo en la Cámara Alta al dejar el puesto, el presidente rechazó seguir en la política tras finalizar su sexenio.

López Obrador habla sobre decisión de Ferromex

La empresa Ferromex de Grupo México Transportes suspendió la operación de 60 trenes por el "severo riesgo" para la integridad de los migrantes, ante esto, el presidente López Obrador dijo que fue una decisión que lo tomó de sorpresa, pero aclaró que lo que le importa son los migrantes.