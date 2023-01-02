Poder Judicial está secuestrado por conservadurismo: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que reconocerá a quien presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque consideró que el Poder Judicial se encuentra secuestrado por el conservadurismo.

“Institucionalmente el que quede será reconocido, porque somos autónomos, somos independientes y tiene que haber colaboración, porque por encima de todo está el pueblo de México”, dijo en la mañanera de hoy.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que reconocerá a nuevo presidente de la @SCJN y buscará trabajar con él en temas que abonen a recuperar la paz. pic.twitter.com/gTLv282KEI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2023

Sostuvo que es necesaria una reforma en el Poder Judicial, pero reconoció que su administración ya no podrá hacer más, por lo que quedará en quien lo suceda en que se haga un cambio profundo en este poder.

"Podría decir, con honrosas excepciones, que el Poder Judicial está secuestrado, va a ser labor hacia adelante liberar del Poder Judicial que jueces, magistrados, que ministros, internalicen lo que es la justicia... Sí hace falta una renovación profunda, nosotros no lo hicimos porque teníamos que optar entre inconvenientes, eso es la política", expresó.

#EnLaMañanera | A horas de la renovación de la Presidencia de la @SCJN, el presidente @lopezobrador_ dio su punto de vista sobre ese poder pic.twitter.com/9Itdwdkfyp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2023

AMLO dice quedará en sucesor reforma en Poder Judicial

El presidente López Obrador indicó que la persona que lo suceda en la Presidencia en 2024 tendrá como encargo impulsar reformas en el Poder Judicial, aunque también reiteró que queda en el propio poder quien desde el interior empuje una transformación.

Incluso dijo que las propuestas que hizo para presidir la SCJN le “dieron las espalda” al movimiento que él encabeza.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que no se ha metido en el proceso para renovar la presidencia de la @SCJN y que ministros que propuso no tienen relación con él pic.twitter.com/Xgozq8VGQ8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2023

“Así hace falta una renovación profunda, nosotros no lo hicimos porque teníamos que optar entre inconvenientes, eso es la política”.

“De los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda, no al presidente, al proyecto, nos cuesta trabajo, viene ahora el cambio de presidente, como era antes”, indicó AMLO.

El presidente López Obrador reiteró que trabajará con la persona que sea elegida para presidir la SCJN.

