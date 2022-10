AMLO rechaza que Sedena realice espionaje contra opositores

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realice espionaje en contra de sus opositores.

Durante la mañanera de hoy, AMLO aseguró que siempre fue parte de las personas perseguidas y espiadas, por lo que su compromiso al llegar al Ejecutivo fue no hacer estas mismas actividades por parte de la Sedena.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ abrió la puerta a que el Ejército informe sobre la presunta compra de una versión mejorada del software espía "Pegasus". pic.twitter.com/5xG8k1mGir — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 4, 2022

“No es cierto que se espíe a periodistas y opositores, no somos iguales a los anteriores, yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. Si tienen pruebas, que las presente, he estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué, además de ser indebido y contrario a nuestros principios, nosotros que hemos sido espiados y perseguidos durante años no podíamos hacer lo mismo”, respondió a cuestionamientos sobre la adquisición de un software usado para espionaje de manera remota.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que el hackeo en una de las nubes que almacena información de la #SEDENA cuando se realizaba un cambio en la forma de guardar documentación digital es con el fin de desprestigiar su gobierno. pic.twitter.com/JXjCyOTIPU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 4, 2022

AMLO asegura que Sedena realiza operaciones de inteligencia

El Presidente aseguró que posiblemente la Sedena tenga este tipo de herramientas para realizar labores de inteligencia para dar con integrantes de la delincuencia organizada, pero descartó que se use en contra de sus opositores.

“Ellos tienen labores de inteligencia, que llevan a cabo, pero no de espionaje, que es distinto, nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo, cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo, vamos a ser respetuosos y si hay algo que consideran ilegal y tienen las pruebas, preséntenlas ante las autoridades competentes y nosotros somos respetuosos de la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) o de el poder judicial porque ya también no es lo mismo de antes, ahora se vivo en un Estado de derecho, no un estado de chueco”, respondió.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ no descartó que #SEDENA adquiere softwares para intervenir celulares aunque insistió en que se ocupan para dar seguimientos a integrantes de la delincuencia organizada. pic.twitter.com/cQpKknvbx0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 4, 2022

AMLO respondió con ironía a las acusaciones contra la Sedena por espionaje a sus adversarios.

“Por eso esas investigaciones profundisimas, qué barbaridad van a cimbrar al gobierno, ahora que decían que habían hackeado a los archivos del ejército y que habían cosas gravísimas, lo único grave son mis enfermedades que no son tantas, son como 10 o 15 achaques, estoy muy bien pero lo hicieron un escándalo tremendo”, explicó.