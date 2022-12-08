¿De qué trató la mañanera de AMLO hoy 8 de diciembre?

Este 8 de diciembre, en la mañanera de AMLO se dieron a conocer los reportes de Cero Impunidad, además de los hallazgos arqueológicos durante la contrucción del Tren Maya; este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Reporte Cero Impunidad al 7 de diciembre

Ricardo Mejía, subsecretario de seguridad, informó en la mañanera de AMLO que se registraron 7 mil 614 detenciones del 1 al 7 de diciembre, de los cuales, de los cuales 6 mil 981 fueron presentados ante un Ministerio Público.

También destacan la detención de varios presuntos integrantes de la delincuencia organizada como el Cártel del Pacífico.

Sobre la vinculación de proceso, Mejía resaltó la de "El Negrolo", presunto jefe de plaza del Cártel del Noreste, además de "El Rani, presunto líder de la Familia Michoacana.

Buscan a siete personas por casos de meningitis en Durango

Ricardo Mejía explicó que se solicitó la participación de las 32 entidades, FGR, Interpo, INAMI y la Secretaría de Relaciones Exteriores por el caso de meningitis en Durango, ya que se giró la orden de aprehensión en contra de administradores y dueños de hospitales privados por el delito de homicidio y lesiones.

Hasta el momento indicó que por las indagatorias hechas por la Fiscalía de Durango se embargaron 17 bienes y se confirmaron 71 casos confirmados y 23 decesos por meningitis en la entidad.

#EnLaMañanera | El subsecretario de Seguridad @RicardoMeb

reportó esta mañana que se buscan a siete personas vinculadas con los contagios de meningitis en #Durango pic.twitter.com/ClKL3BUgmI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 8, 2022

INAH logra hallazgo de escultura humana en Yucatán

Diego Prieto Hernández, director general de INAH, informó en la mañanera de AMLO que durante la construcción del Tren Maya se realizó el pasado 23 de noviembre el hallazgo de una figura de piedra caliza, de aproximadamente 168 centímetros de altura. Se trata de una figura humana decapitada, representa a un guerrero prisionero en combate, ofrendada a las estructuras de esta zona arqueológica en Oxkintk, Yucatán.

AMLO celebra que gobernador de Hidalgo busque revocación de mandato



El Presidente López Obrador dijo que Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, envió una iniciativa para que pueda someterse a un ejercicio de revocación de mandato, por lo que celebró esta propuesta.

AMLO revela que Pedro Castillo buscó asilo en embajada

El Presidente dijo que Pedro Castillo habló a Palacio Nacional para solicitar asilo en la embajada de México en Perú, previo a que lo destituyeran como presidente de ese país.

"Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y que hablara con el embajador y que se abriera la puerta, con apego a nuestra tradición de asilo, pero al poco tiempo, tomaron la embajada, con policias y ciudadanos, ni siquiera pudo salir, lo detuvieron de inmediato", dijo.

#EnLaMañanera | Pedro Castillo quería ir a la embajada de #México en Perú para solicitar asilo, así lo reveló el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/exh4XgryA6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 8, 2022



AMLO dijo que SRE será la encargada sobre la Alianza del Pacífico

El presidente López Obrador informó que la cancillería mexicana consultará a los miembros de la Alianza de Pacífico sobre qué sucederá con la presidencia que sería entregada a Pedro Castillo el próximo 14 de diciembre.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ evitó reconocer a Dina Boluarte como presidenta de Perú y no descartó darle asilo a Pedro Castillo pic.twitter.com/alaUIHTJIZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 8, 2022

AMLO ofrece enviar segunda iniciativa sobre tema electoral



El mandatario dijo que en caso de que los diputados hayan aprobado algo diferente a lo que él planteó en las leyes secundarias en materia electoral, buscaría enviar otra, pues dijo que eso iría en contra de lo que prometió.

"Ofrezco enviar otra iniciativa para decir no lo propuse y se quita, si fuese así", dijo.

AMLO celebra que inflación bajó a 7.80%



El presidente López Obrador celebró que la inflación haya bajado un poco para colocare en 7.80%, de acuerdo con el INEGI, y dijo que eso es el tema económico que más le preocupa, aunque aseguró que el país cierra bien el año.

"Poquito, pero bajó, es poquito porque es bendito.... Esto tenemos que cuidarlo, es un riesgo que se nos descontrole la inflación, tenemos que cuidarla, es lo único que en materia económica nos preocupa, estamos terminando el año bien, vamos a pagar sueldos, aguinaldos", concluyó.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 8 de diciembre?

López Obrador informó sobre las leyes de reformas secundarias y la situación política de Perú.