Se puede hacer Reforma Electoral sin violar la Constitución: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se puede hacer una Reforma Electoral sin violar la Constitución, luego de que opositores lo criticaron por el anuncio de un plan B en caso de que no se apruebe.

En la mañanera de hoy, AMLO aseguró que continúa analizando la forma en que haya una reforma a la ley electoral que permita reducir los costos de la autoridad electoral, principalmente de los consejeros, además de reducir el costo de las elecciones.

#EnLaMañanera | El presidente dijo que estudia las formas para reducir el presupuesto del #INE sin pasar por cambios a la Constitución. pic.twitter.com/m5UPZo5Ywk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2022

“Sí se puede reducir el presupuesto sin violar la Constitución. Eso de que el INE no se toca es una manifestación de falta de información”, explicó.

Incluso, apostó a que la mayoría de los mexicanos están en favor de reducir el dinero que se le otorga al INE.

"“Me dejo de llamar Andrés Manuel si la gente no quiere que se reduzca el presupuesto del INE para que no ganen tanto, que no ganen más que el Presidente los funcionarios del INE”, dijo.

#EnLaMañanera | Después de que PRI-PAN y PRD rechazan cambiar artículos constitucionales vinculados con elecciones el presidente @lopezobrador_ insistió que partidos políticos están al servicio de la oligarquía. pic.twitter.com/VlTSxtDpXW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2022

AMLO llama a ciudadanos a defender una reforma a la ley electoral

El mandatario López Obrador reiteró que es necesario que se transforme la ley electoral y exhortó a la ciudadanía a defender una iniciativa que permita tener elecciones que respeten el voto, sin fraudes y sin tener costos elevados.





“Que tenemos que garantizar que haya democracia en México y que nunca más se impongan mediante un fraude a un gobernante”, expresó.

#EnLaMañanera | En medio del análisis que hace la Consejería Jurídica de Presidencia y diputados de Morena para renovar al #INE a través de reformas a leyes secundarias, el presidente @lopezobrador_ defendió la conformación de lo que ha llamado su “plan b” pic.twitter.com/MRz9zeGGrJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2022

AMLO exhortó a los ciudadanos a defender la Reforma Electoral y evitar caer en desinformación sobre la iniciativa, esto con la finalidad de que exista la democracia.

“Llamo a todos los mexicanos a defender la democracia y a que se siga defendiendo la iniciativa de Reforma Electoral para que quede constancia de que están actuando de manera antidemocrática si se rechaza la reforma constitucional porque no hay argumentos para decir: que se trata de que el gobierno controle las elecciones, todas esas mentiras, de que es para reelegirme”, explicó.