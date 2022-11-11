¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 11 de noviembre

Este 11 de noviembre, en la mañanera de AMLO se dieron a conocer avances en Yucatán, desde seguridad, hasta infraestructura y otros resultados de la colaboración entre el estado y el gobierno federal. Este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Proyectos de infraestructura y seguridad en Yucatán

Mauricia Vila, gobernador de Yucatán, dio a conocer los proyectos que se realizan en la entidad, principalmente el Tren Maya, que cruzará 40 municipios en cinco estados.

Seguridad en el estado de Yucatán

Luis Crescencio, titular de la Sedena, informó en la mañanera de AMLO que Yucatán se encuentra en el lugar 32 a nivel nacional, hasta septiembre de 2022. Aunque se reportan ligeros incrementos en delitos como extorsión y homicidio.

Destacó que en los municipios de mayor incidencia en homicidio doloso, robo de vehículo y narcomenudeo es son Mérida, Tizimín, Kanasín y Progreso con 966, 67, 59 y 45 casos, respectivamente.

Avance del Tren Maya en Yucatán

En la mañanera de AMLO se informó que el primer tren para pruebas del proyecto de Tren Maya llegarán el 9 de julio de 2023 desde Sahagún.

También incluye el programa de mejoramiento de 26 zonas arqueológicas en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. y se prevén apertura en los sitios arqueolígicos Ichkabal y Paamaul II.

AMLO garantiza libertad de protesta el próximo domingo

El Presidente dijo que se darán dar todas las facilidades para la manifestación del domingo en contra de la Reforma Electoral, aunque aseguró que insistirá en que es necesaria una legislación para reducir el costo de las elecciones y sobre todo garantizar elecciones libres y limpias, sin fraudes.

"Sostengo que hace falta la Reforma Electoral porque se gasta mucho en la organización de las elecciones, 20 mil millones de pesos, la mitad del presupuesto de Yucatán".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ acusó que la oposición usa la Reforma Electoral para atacarlo pic.twitter.com/afTNpzxdmO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 11, 2022

"México es el país en donde cuesta más hacer elecciones, de todo el mundo, hay que sumarla lo que se destine en cada estado. Es una vergüenza que México sea de los países con más fraudes electorales en la historia", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se comprometió a respetar y facilitar movilizaciones que se oponen a la Reforma Electoral pic.twitter.com/zSFbFH6wH8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 11, 2022

AMLO revela que se analiza donar Avión Presidencial a Sedena

El Presidente reconoció la dificultad para donar el Avión Presidencial, por lo que se analiza cederlo a la aerolínea que se planea sea de la Sedena, cuyo nombre también se negocia para que sea Mexicana de Aviación.

“Se va entregar a Mexicana de avión para viajes especiales, si quieren ir a Europa u otro continente o también a la Ciudad de México a Tulum, Cancún, aunque podría ser, rentarlos para llevar a sus familias, sus trabajadores como un premio a su desempeño, se rentería de manera especial”, contó.

#EnLaMañanera | El avión presidencial podría “donarse” a la nueva empresa aérea estatal que dependerá del Ejército Mexicano según el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/FRx0qfQvRO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 11, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 11 de noviembre?



Durante la mañanera de hoy, AMLO abordó temas como el Tren Maya y la Reforma Electoral, estas fueron sus frases más emblemáticas en la conferencia de López Obrador.