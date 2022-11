AMLO analiza donar Avión Presidencial a aerolínea de Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que se analiza donar el Avión Presidencial a la aerolínea de la Sedena.

Desde Yucatán, en donde supervisa la construcción del Tren Maya, López Obrador explicó que se analiza que el Avión Presidencial se done a la Secretaría de la Defensa Nacional para viajes especiales.

#EnLaMañanera | El avión presidencial podría “donarse” a la nueva empresa aérea estatal que dependerá del Ejército Mexicano según el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/FRx0qfQvRO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 11, 2022

“Se va entregar a Mexicana de avión para viajes especiales, si quieren ir a Europa u otro continente o también a la Ciudad de México a Tulum, Cancún, aunque podría ser, rentarlos para llevar a sus familias, sus trabajadores como un premio a su desempeño, se rentería de manera especial”, expresó.

Explicó que debido a que el Avión Presidencial es un aeronave lujosa, no se puede adaptar para transportar a pasajeros como en los vuelos comerciales.

“Es un avión tan tan lujoso, que les daba pena a los posibles compradores, no se puede reconvertir porque fue hecho a la medida, no se puede convertir en avión de pasajeros nada más para 240, en situación normal, tiene un material especial que no permite que vuelva a ser de pasajeros”, explicó.

“No lo compraron, pienso yo para viajes en la República, eso nos dificulta también la venta”, opinó López Obrador.

AMLO analiza acuerdo sobre nombre para aerolínea de Sedena

El Presidente López Obrador dijo que también se está negociando para que la aerolínea de la Sedena tenga el nombre de Mexicana de Aviación, aunque no dio a conocer cuándo obtendría el nombre.

Hace un mes, tras el hackeo a Sedena se dio a conocer que busca crear una aerolínea que llevaría el nombre de Mexicana de Aviación.

#EnLaMañanera | El gobierno federal negocia comprar la marca #Mexicana para la aerolínea estatal que diseña pic.twitter.com/HQR45qGjz0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 11, 2022

En ese entonces detalló que se planea tener 10 aeronaves que ofrezcan vuelos nacionales e internacionales.

“Son 10 aviones, se está haciendo el análisis económico, de viabilidad y se contempla el Avión Presidencial, entregarlo a la empresa que va a manejar los 10 aviones que no se van adquirir, sino a rentar. Qué tipo de avión es el más conveniente, con qué empresas, todo esto porque hace falta que haya más servicio”, indicó a inicios de octubre.