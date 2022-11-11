Hace falta Reforma Electoral, se gasta mucho; no es quitar al INE: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la oposición y quienes están en contra de la iniciativa de Reforma Electoral tienen garantizado su derecho a propuesta, aunque sostuvo que es necesaria para evitar gastos onerosos y fraudes.

En la mañanera de hoy, transmitida desde Yucatán, el Presidente López Obrador rechazó que la Reforma Electoral busque eliminar al INE, como plantea la oposición y que sirvió para nombrar la movilización del próximo domingo, pues dijo que es necesaria para evitar los fraudes.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que hace falta ajustes a las leyes electorales para implementar planes de ahorro a la hora de celebrar #comicios pic.twitter.com/8rZPfq8YtO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 11, 2022

"México es el país en donde cuesta más hacer elecciones, de todo el mundo, hay que sumarla lo que se destine en cada estado. Es una vergüenza que México sea de los países con más fraudes electorales en la historia", dijo.

También insistió en que es necesaria la Reforma Electoral, pues aseguró que para realizar elecciones se necesitan grandes cantidades de dinero, incluso lo comparó con los recursos que tiene Yucatán como presupuesto. Insistió en la necesidad de que consejeros y diputados sean elegidos de forma popular y no através de los partidos.

"Sostengo que hace falta la Reforma Electoral porque se gasta mucho en la organización de las elecciones, 20 mil millones de pesos, la mitad del presupuesto de Yucatán".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ defendió su propuesta de que consejeros del #INE sean elegidos en las urnas pic.twitter.com/p9MC9qMhBe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 11, 2022

Descarta modificar Reforma Electoral y negociar con partidos

El Presidente dijo que no buscará cambiar la iniciativa de Reforma Electoral que se prevé discutir y votarse antes de que concluya el segundo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados.

Consideró que para la aprobación de la Reforma Electoral se necesite negociar, pues dijo que los legisladores deben asumir su responsabilidad política, incluso les recomendó que pregunten a la gente qué opina acerca de la Reforma Electoral.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ descartó modificar el contenido de la Reforma Electoral y celebrar negociaciones con partidos opositores pic.twitter.com/Fg5hr7mO1r — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 11, 2022

“Se trata de principios. No se trata de negociar, cada quien debe asumir su responsabilidad, vengo luchando desde hace muchos años para que haya democracia en el país”, recordó.

“Que los legisladores actúen como verdaderos representantes populares, que le pregunten a la gente antes de votar, qué opinan y si no hacen caso, en todas las encuesta que se hacen la gente pide que se elijan a las autoridades electorales, por qué van a elegirlos los de la cúpula”, cuestionó.

Sobre la movilización del domingo, AMLO opinó que no le sorprende que hayan elegido a José Woldenberg como único orador.

“José Wondelberg es como el maestro político de Lorenzo Córdova y de todo ese grupo”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a que José Woldenberg sea el único orador en movilización para rechazar la Reforma Electoral pic.twitter.com/cRzklw880H — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 11, 2022

Recordó que en la Reforma Electoral de 1996 el PRDM, partido que dirigía en ese entonces, rechazó que se aumentara el presupuesto a los partidos políticos.