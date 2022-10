AMLO rechaza diálogo con delincuencia organizada; “está pintada la raya”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó la propuesta de Manuel Espino de entablar un diálogo con la delincuencia organizada, quien dijo en el Senado que ya recibió ayer respuesta de dos grupos.

López Obrador explicó que no puede haber un pacto entre la delincuencia organizada y el gobierno, incluso aseguró que los límites entre ambos “está bien pintada la raya”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó diálogo o negociaciones con grupos de la delincuencia para pacificar al país. Estos después de la sugerencia que lanzó Manuel Espino quien ha ocupado la Comisión Nacional de Seguridad pic.twitter.com/PizbqwPRLq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2022

“En el caso del combate a la delincuencia tanto a la organizada como a la delincuencia de cuello blanco no hay ningún acuerdo, ningún pacto, está bien pintada la raya, la frontera, una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia”.

“Qué esperanzas si la delincuencia estaba metida en el gobierno, cuando no existe esa separación, cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde termina el gobierno pues no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejores y qué hacían antes, pues se protegía a unos y se perseguía a otros”, expresó en la mañera de hoy realizada desde Baja California Sur.

El Presidente negó que el expanista Manuel Espino le haya propuesto en abril pasado este diálogo con la delincuencia organizada.

Ayer, en un foro realizado en el senado, Manuel Espino dijo que no está funcionando la estrategia para pacificar al país y aseguró que planteó una

“Le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse que iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado y logré hacerla llegar, solamente recibí respuesta de dos, si esto se hace en México, ganamos”, declaró en un foro realizado en el Senado.

Falso!!! Nunca ofrecí ser intermediario. Tergiversar la verdad no te da la razón. https://t.co/CnxNJ3ZRlw — Manuel Espino (@ManuelEspino) October 28, 2022

AMLO dice que no cambiará estrategia contra delincuencia organizada

El presidente López Obrador aseguró que continuará con su plan para el combate a la inseguridad y la pobreza, pues sostuvo que atender las causas es lo que permitirá alcanzar la paz.

“No la voy a cambiar, porque estoy convencido absolutamente de que la paz es fruto de la justicia… Estoy convencido de que el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a tomar el camino de las conductas antisociales”.

Sobre la propuesta de Manuel Espino, rechazó que se la haya planteado en meses pasados y aseguró que sus opositores no lo quieren por arremeter contra pasadas administraciones.