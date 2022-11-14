¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 14 de noviembre

Este 14 de noviembre se abordaron varios temas en la mañanera de AMLO como los precios de combustibles y del Buen Fin 2022. Este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Profeco reporta precios de combustibles

La Profeco dio a conocer en la mañanera de AMLO los precios de los combustibles durante la semana pasada.

Regular: 22.22 pesos

Premium 24.29 pesos

Diesel 23.62 pesos

AMLO prevé buena participación del Buen Fin 2022

El Presidente prevé que el Buen Fin tenga un buena participación durante el próximo fin de semana cuando se realice este evento.

"Se va a superar con mucho, la economía del país está muy bien, está creciendo y hay circulante, la mayoría de la gente tiene recursos para consumir lo básico, pero también lo que no es tan básico", indicó.

#EnLaMañanera | Se prevé que el #BuenFin2022 genere una derrama económica de 195 mil mdp, el presidente @lopezobrador_ confió en que habrá buena venta pic.twitter.com/k7Me10M4Lb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2022

AMLO reta a oposición a llenar el Zócalo

López Obrador celebró la marcha de la oposición pues aseguró que de eso se trata la democracia, sin embargo, consideró que la movilización no fue para cuidarla, sino por los privilegios que ellos tenian antes de que el gobierno que él representa.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que personas que se manifestaron el domingo del Paseo a la Reforma al Monumento a la Revolución están a favor de hechos de corrupción pic.twitter.com/ChCynVRb8d — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2022

"Les falta más, para tener una idea, yo calculo, por eso no vienieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo, pues deben ser como unos 50 o 60 mil. El Zócalo se llena con 125 mil, propongan llenar el Zócalo, que organicen otra y que ahora sí el Zócalo, otra más, esa es la vida democrática", declaró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ también se refirió al José Woldenberg quien fue orador en movilización que se registró ayer en #CDMX pic.twitter.com/eaMbvHzvmZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2022

AMLO reitera que Reforma Electoral no va por INE

El mandatario reiteró que su iniciativa de Reforma Electoral no busque la desaparición del órgano electoral, como la oposición asegura, pues dijo, es un paso más para quitar provilegios y corrupción.

"Lo cierto es que la supuesta agresión al INE no tiene fundamento, lo que se busca es lo contrario es fortalecere la democracia, protegerla porque todavía hay riesgos de fraudes electorales", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró que su Reforma Electoral que está en la cancha de San Lázaro busca recuperar la confianza en el #INE pic.twitter.com/XncPOXE2WY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2022

AMLO tilda de streaptease público marcha del INE

El presidente López Obrador aseguró que la movilización del domingo fue una demostración de lo que la oposición defiende y celebró que así sea.

"La marcha de ayer fue muy importante, fue como una especie de streaptease público del conservadurismo en México, es muy bueno porque si no emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor", indicó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que los que marcharon ayer son representantes del “bloque conservador ” pic.twitter.com/RCCfg9LT9Q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2022

AMLO convoca a celebración en el Zócalo por 4 años de gobierno



En la mañanera, AMLO invitó a la gente al Zócalo para celebrar el próximo 1 de diciembre la llegada al gobierno. Descartó que esto sea en respuesta a la movilización del domingo.

"Aprovecho para invitarles para el informe del 1 de diciembre, no es como respuesta a la marcha de ayer, es que se cumplen cuatro años. Tomé poseción el 1 de diciembre del 2018 y voy a cumplir cuatro años como Presidente, invito a toda la gente, a las 5:00 de la tarde", dijo.

AMLO responde a su hermano por Adán Augusto

Luego de que su hermano José Ramiro criticó la posible candidatura de Adán Augusto, secretario de Gobierno, López Obrador respondió en la conferencia de prensa. "Ningun familiar me representa y no son los modos", dijo.

#EnLaMañanera | Desde la mañanera, el presidente @lopezobrador_ mandó un mensaje a su hermano José Ramiro quien criticó una eventual candidatura presidencial @adan_augusto pic.twitter.com/e73ynKDn2T — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanaera de hoy 14 de noviembre?



El Presidente habló de la marcha del INE, además de Buen Fin, estas fueron algunas de sus frases más destacadas de la mañanera de hoy lunes 14 de noviembre.