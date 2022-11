Marcha del INE fue un streaptease político del conservadurismo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de streaptease público la marcha del INE en la que asistieron sus opositores y los retó a convocar otra que tenga como punto final el Zócalo.

“La marcha de ayer fue como una especie de streaptease público del conservadurismo en México… Les falta más, por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad”, expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que los que marcharon ayer son representantes del “bloque conservador ” pic.twitter.com/RCCfg9LT9Q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2022

En la mañanera de hoy, AMLO dijo que la marcha del INE no fue en defensa de la democracia, sino en favor de las prácticas como la corrupción, el clasismo y el racismo. Además, arremetió contra los políticos que acudieron, ya que dijo son ejemplo de quienes hacen fraudes electorales.

“Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes de que el gobierno que represento, a favor de la corrupción, del racismo, el clasismo, la discriminación, ese es el fondo, porque ni modo que Madrazo, Elba esther y Fox sean democratas”, explicó AMLO sobre los políticos que acudieron a la marcha del INE.

#EnLaMañanera | Según el presidente @lopezobrador_ la movilización de ayer que partió del Paseo de la Reforma al Monumento a la Revolución reunión entre 50 y 60 mil personas pic.twitter.com/NIe9kEaxU1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2022

López Obrador consideró que lo destacable de la movilización del domingo no fue el número de asistentes de la oposición, sino que la mayoría de las personas no acudieron, dijo, por la consciencia que hay.

“El éxito de la movilización de ayer es que la mayoría de la gente no participó, no pudieron, no quiere decir que no vayan a poder, tienen que volver a convocar, ya sea porque se van acercar las votaciones en el congreso o por cualquier otro motivo”, dijo.





“Es importante lo que está sucediendo en el país, la mayoría de la gente está a favor de acabar con la corrupción, con la hipocresía y con el racismo y con el clasismo”, abundó.

AMLO asegura que Reforma Electoral depende del Legislativo

El presidente López Obrador reiteró que su iniciativa de Reforma Electoral, que se encuentra en el Poder Legislativo, no va por eliminar al INE, como acusan sus adversarios.

Aseguró que la mayoría de la gente está en favor de su iniciativa, que busca quitar privilegios y fortalecer la democracia al no permitir fraudes electorales.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró que su Reforma Electoral que está en la cancha de San Lázaro busca recuperar la confianza en el #INE pic.twitter.com/XncPOXE2WY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2022

“Lo cierto es que la supuesta agresión al INE no tiene fundamento, lo que se busca es lo contrario es fortalecer la democracia, protegerla porque todavía hay riesgos de fraudes electorales”.





“No son confiables, no hay elecciones limpias, no hay elecciones libres y se gastan más de 20 mil millones de pesos”, dijo.

AMLO insistió en que se debe debatir sobre lo que propone la Reforma Electoral para el fortalecimiento de la democracia.