Lo más relevante de la conferencia mañanera de la presidente Sheinbaum hoy jueves 10 de septiembre

Aquí puedes consultar las respuestas del gabinete este jueves 10 de septiembre. Sigue los compromisos y cifras más urgentes del país en vivo.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 10 de septiembre de 2026?

Senador de Morena recula tras amedrentar a Enrique Acevedo por reporte sobre Julieta Ramírez

El senador Luis Fernando Salazar ofreció disculpas al periodista Enrique Acevedo tras las presiones ejercidas contra su espacio informativo, donde se reportó que la senadora con licencia Julieta Ramírez negoció con Estados Unidos tras la revocación de su visa.

Aunque Salazar justificó sus dichos como el antecedente de un reclamo legal previo contra un medio, el episodio reactivó los señalamientos contra Ramírez por recurrir al acoso sistemático a comunicadores e intimidaciones indirectas en lugar de solicitar un derecho de réplica fundamentado.

Tensión México-EU: Sheinbaum pide a Washington frenar ataques con miras a las elecciones de noviembre

La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las acusaciones del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, sobre la efectividad del combate a los cárteles del narcotráfico en territorio nacional, atribuyendo sus dichos a la contienda electoral estadounidense.

Rumbo a 2027: Mensaje a partidos por ley electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los actores políticos y electorales que contenderán en los comicios de 2027 para apegarse al marco legal y desterrar las descalificaciones de las campañas. La mandataria enfatizó que el proceso democrático debe priorizar el debate de propuestas sobre las denostaciones para garantizar la estabilidad política e institucional del país.

Digitalizan el REPSE: El registro para PyMEs bajará de 20 a 5 días hábiles

El Gobierno Federal anunció un plan de simplificación administrativa para frenar los embotellamientos burocráticos en el esquema del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE). La medida busca beneficiar a 18 mil micro y pequeñas empresas mediante la unificación de ocho trámites en un solo proceso digital ante el SAT, el IMSS y el Infonavit, lo que reducirá el periodo de resolución de 20 a solo 5 días hábiles. La estrategia incluye además la flexibilización de reglas para el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Reducen de ocho a un solo trámite la renovación del REPSE

El esquema de Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE) tendrá una reestructuración operativa ante la carga burocrática impuesta por el IMSS, el SAT y el Infonavit.

La simplificación administrativa busca destrabar el proceso para 18 mil micro y pequeñas empresas con registros próximos a vencer, comprimiendo los requerimientos de ocho trámites a un formato único y recortando los tiempos de respuesta de 20 a 5 días hábiles mediante el despliegue de revisiones documentales automatizadas.

