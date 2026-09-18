Lo más relevante de la mañanera de la presidente Sheinbaum este viernes 18 de septiembre EN VIVO

La presidenta encabezó la conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato, donde el gabinete de seguridad y las autoridades federales expusieron los resultados regionales antes de atender los cuestionamientos de la prensa. En Azteca Noticias te mostramos los datos concretos y las decisiones clave del encuentro al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 18 de septiembre de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 17 de septiembre de 2026. Hoy desde Irapuato, Guanajuato. La acompañan la gobernadora de Guanajuato, el gabinete de seguridad: los secretarios de Gobernación, de Seguridad, de Defensa, de Marina, el Comandante de la GN, la Consejera Jurídica, funcionarios locales de seguridad.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reporta los avances en la estrategia de seguridad en Guanajuato. Señala que en los dos años han sido detenidas más de mil 600 personas; de ellos, 172 objetivos prioritarios; han sido decomisadas más de 2 mil armas, 6 toneladas de drogas, y han sido inhabilitados 2 laboratorios.

La presidente exhibe a Luisa María Alcalde por llegar tarde a la mañanera

“La consejera no ha llegado”



Sheinbaum exhibe a Luisa María Alcalde por llegar tarde a la mañanera en Irapuato, Guanajuato pic.twitter.com/Te92Wie2CQ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 18, 2026

Sobre llamadas con el presidente Donald Trump

La presidente Claudia Sheinbaum detalló que, hasta el momento, ha sostenido 22 conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump. También precisó que la conversación telefónica que sostuvo con el mandatario de la Unión Americana , el miércoles pasado, se centró en el tema comercial y negó que en dicha conversación. También se ha hablado del tema de seguridad.

"No, en esta ocasión no, la conversación, ha habido otras ocasiones en donde hemos hablado del tema de seguridad. He hablado con el presidente Trump 22 veces desde que entramos al gobierno. En algunos casos las hacemos públicas porque llegamos a un acuerdo y en otros casos son conversaciones de avance de los temas que estamos llevando, fue el este caso, el avance en el terreno comercial y como ustedes saben lo ha dicho públicamente el presidente trump él está buscando la manera de disminuir el déficit, entonces nosotros creemos que el acuerdo comercial de America del Norte y particularmente la relación entre México y Estados Unidos", dijo.