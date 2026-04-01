Los temas más relevantes de la mañanera de Sheinbaum este miércoles 1 de abril
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este miércoles 1 de abril. La presidenta Claudia Sheinbaum arranca el segundo trimestre del año.
Este miércoles 1 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum marca el inicio del segundo trimestre del año desde el Salón de la Tesorería. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza primera mañanera de abril. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de los anuncios que definen el arranque de mes.
Mañanera de Sheinbaum hoy 1 de abril: Resumen y temas en vivo
Problemas de movilidad en el Estadio Banorte
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el gobierno federal brindará la ayuda necesaria al gobierno de la Ciudad de México para resolver algunos problemas de movilidad que se registraron durante la inauguración del estadio Azteca el fin de semana pasado.
#EnLaMañanera | Tras los #problemas de #movilidad que se registraron durante la inauguración del #EstadioMundialista.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026
La presidenta @Claudiashein dijo que se le brindará la ayuda necesaria al @GobCDMX para resolver la conectividad.https://t.co/qZrlpKGanF pic.twitter.com/DOm5uX1dlG
"Vamos a apoyar en el gobierno de la ciudad para que haya mayor conectividad, para los visitantes y ayudar en algunos problemas que normalmente pasan para poder acceder al estadio, también vamos a sentarnos para ver de qué manera se puede apoyar".
Salida de Rafael Marín de Aduanas
La presidenta Sheinbaum confirmó que a partir de ayer dejó la dirección de la Agencia de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, quien es sustituido en el cargo por Héctor Alonso Romero Gutiérrez.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein confirmó que a partir de ayer dejó la dirección de la Agencia Nacional de #Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, quien será sustituido por Héctor Alonso Romero Gutiérrez en el cargo.https://t.co/qZrlpKGanF pic.twitter.com/dZJyKCF6te— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026
"Rafael Marín Mollinedo dejó la agencia nacional de aduanas, él me dijo que se quería quedar exclusivamente un año, que se quedó un año, de hecho se quedó un poquito más, entonces nos va a ayudar en Yucatán como delegado, sea de bienestar o de gobernación, él vive en Quintana Roo, se va a Yucatán para todos aquellos que dice que es por motivos electorales, no. Llega Héctor Alonso Romero Gutiérrez, él estaba en la agencia digital, él es muy joven, pero tiene tiempo trabajando en aduanas".
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.