Los temas más relevantes de la mañanera de Sheinbaum este miércoles 1 de abril

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el gobierno federal brindará la ayuda necesaria al gobierno de la Ciudad de México para resolver algunos problemas de movilidad que se registraron durante la inauguración del estadio Azteca el fin de semana pasado.

#EnLaMañanera | Tras los #problemas de #movilidad que se registraron durante la inauguración del #EstadioMundialista.



La presidenta @Claudiashein dijo que se le brindará la ayuda necesaria al @GobCDMX para resolver la conectividad.https://t.co/qZrlpKGanF pic.twitter.com/DOm5uX1dlG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026

"Vamos a apoyar en el gobierno de la ciudad para que haya mayor conectividad, para los visitantes y ayudar en algunos problemas que normalmente pasan para poder acceder al estadio, también vamos a sentarnos para ver de qué manera se puede apoyar".