Huachicol fiscal: A un año del robo histórico de 10 millones de litros en Tampico

El tráfico de influencias, el crimen organizado y la narcopolítica tienen un monumento a la impunidad en las costas mexicanas. Se trata del huachicol fiscal y este 19 de marzo se cumple el primer aniversario de uno de los atracos más escandalosos a la nación: la desaparición de 10 millones de litros de combustible ilegal en el puerto de Tampico.

Hace exactamente un año, el 19 de marzo de 2025, el buque Challenge Procyon —con bandera de Singapur y procedente de Beaumont, Texas— atracó en aguas tamaulipecas. Los documentos oficiales prueban que la embarcación transportaba 20 millones de litros de diésel de contrabando; sin embargo, doce días después del decomiso, las autoridades anunciaron que en los tanques solo había la mitad del producto.

El 19 de marzo de 2025, el buque Challenge Procyon, con bandera de Singapur y procedente de Beaumont, Texas, atracó en aguas tamaulipecas

¿Cpomo fue el robo de 10 millones de hidrocarburo en Tampico?

Desaparecer 10 millones de litros de hidrocarburo no es obra de la casualidad; requiere la complicidad activa de las autoridades.

Para mover esa inmensa cantidad de diésel, los criminales necesitaron una flota de 500 pipas. Ejecutaron cientos de trayectos terrestres, de día y de noche, frente a los ojos de las corporaciones de seguridad. Nadie dijo nada. Nadie detuvo un solo camión.

La red criminal descargó el combustible robado en más de 100 gasolineras, varias de ellas bajo el control directo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que utiliza estos establecimientos como fachada para sus operaciones financieras y de extorsión.

Corrupción en México: Un desfalco millonario sin culpables

El saldo de este operativo criminal dejó una evasión fiscal de 190 millones de pesos. A un año de distancia, no hay funcionarios de aduanas detenidos, ni líderes criminales procesados por este desfalco. No ha pasado nada.

Esta inacción oficial consolida a Tamaulipas como el centro neurálgico de la red de huachicol fiscal más poderosa de México. Como revelan las cifras de la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar del ingreso constante de decenas de buques con millones de litros de diésel ilegal, las autoridades apenas abrieron 162 carpetas de investigación por este delito entre octubre de 2024 y marzo de 2025.

Hoy, uno de cada tres litros de combustible vendidos en el país es de origen ilegal. El caso del buque Challenge Procyon no es una anécdota, es la radiografía perfecta de un sistema donde la impunidad es el sello de la casa.