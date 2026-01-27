Logo Inklusion Sitio accesible
Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 27 de enero

Sigue el resumen con lo más relevante de la conferencia matutina de este martes 27 de enero, donde la presidenta Claudia Sheinbaum dio el informe de Salud.

Mañanera Sheinbaum hoy 27 de enero.
Mañanera Sheinbaum hoy 27 de enero: Los temas clave en vivo de este martes|Gobierno de México.
Escrito por:  América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Este martes 27 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia matutina desde Palacio Nacional. En Fuerza Informativa Azteca contrastamos los datos oficiales con la realidad de los derechohabientes y seguimos minuto a minuto la sesión de preguntas y respuestas.

Mañanera Sheinbaum hoy 27 de enero: Los temas más relevantes de este martes

¿A qué hora comienza la conferencia matutina?

La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México. La mañanera se lleva a cabo desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional.

