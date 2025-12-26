Cae guarida de Ryan Wedding: Hallan medallas olímpicas, drogas y 62 motos en CDMX y Edomex

En un operativo conjunto de alto nivel, fuerzas federales catearon cuatro inmuebles en la Ciudad de México y el Estado de México, vinculados a Ryan Wedding, el exatleta olímpico que figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

Las acciones fueron resultado de la cooperación bilateral con agencias de seguridad de Estados Unidos, permitiendo rastrear las operaciones del canadiense en territorio nacional, así lo informó el gobierno de México a través de un comunicado.

Hallan medallas, arte y metanfetaminas en casas de Ryan Wedding

El despliegue fue liderado por la FGR, Marina, SSPC, Defensa y Guardia Nacional. Al ingresar a los predios, las autoridades encontraron un inventario que mezcla el lujo con el narcotráfico .

Entre lo asegurado se encuentran:



62 motocicletas de alta gama.

Dos vehículos.

Dos medallas olímpicas (presuntamente propiedad del fugitivo).

(presuntamente propiedad del fugitivo). Obras de arte.

Dosis de metanfetamina y marihuana .

. Cartuchos, un cargador y documentación diversa.

Tras el operativo, los cuatro inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo oficial. Todo lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias que buscan desarticular la red de Wedding, quien pasó de las pistas olímpicas a ser un objetivo prioritario de la justicia norteamericana.

EU ofrece recompensa de 15 millones de dólares por información de Ryan Wedding

El paradero de Ryan James Wedding tiene un nuevo precio histórico. Ante la peligrosidad y el alcance de sus operaciones, el Departamento de Estado de EE.UU. y el FBI elevaron la recompensa a 15 millones de dólares por información que lleve a su captura, colocándolo al nivel de los capos más buscados del mundo.

Las autoridades estadounidenses no solo lo acusan de narcotráfico, sino de liderar una organización extremadamente violenta aliada con el Cártel de Sinaloa. Se le señala como la cabeza de una red logística que mueve toneladas de droga desde Colombia, pasando por México y California, hasta inundar las calles de Canadá y Estados Unidos.

Bajo el alias de "El Jefe" o "Giant", el exolímpico pasó de competir en el slalom gigante de Salt Lake City 2002 a dirigir lo que el FBI ha denominado la "Operación Slalom Gigante", una transnacional del crimen que utiliza métodos sofisticados y criptomonedas para lavar dinero.