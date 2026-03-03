¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum este martes 3 de marzo?
Sigue el resumen en vivo de la mañanera de este martes 3 de marzo donde la presidenta Claudia Sheinbaum aborda temas de coyuntura nacional.
Este martes 3 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo" desde el Salón de la Tesorería donde la mandataria podría ser cuestionada sobre la postura diplomática de México tras el reporte del asesinato de un ciudadano mexicano a manos de agentes del ICE, un hecho que ha generado indignación y donde se espera una exigencia firme de justicia. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura previa y el minuto a minuto de los anuncios oficiales.
Mañanera Sheinbaum hoy 3 de marzo: Temas clave y anuncios en vivo de la presidenta hoy martes
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.