¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum este martes 3 de marzo?

Este martes 3 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo" desde el Salón de la Tesorería donde la mandataria podría ser cuestionada sobre la postura diplomática de México tras el reporte del asesinato de un ciudadano mexicano a manos de agentes del ICE, un hecho que ha generado indignación y donde se espera una exigencia firme de justicia. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura previa y el minuto a minuto de los anuncios oficiales.

