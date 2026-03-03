Muere otro mexicano bajo custodia del ICE; SRE exige investigación inmediata

Una persona mexicana más murió bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Adelanto, California, según confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El deceso, del que hasta ahora no se ha revelado la identidad, vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones en las que permanecen connacionales detenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos.

Cancillería reacciona a muerte de mexicano por el ICE

A través de un comunicado, la Cancillería mexicana informó que exigirá una investigación “inmediata y exhaustiva” para esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte y determinar posibles responsabilidades. La dependencia subrayó que buscará garantías para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

El Gobierno de México detalló que el Consulado en San Bernardino activó de inmediato los protocolos de protección consular, estableciendo comunicación urgente con autoridades estadounidenses para obtener información puntual sobre el fallecimiento. Asimismo, indicó que se brinda acompañamiento a la familia de la víctima y que ya se realizan las gestiones necesarias para la repatriación de los restos.

“La protección de los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior es una prioridad”, reiteró la SRE.

COMUNICADO. "La Secretaría de Relaciones Exteriores activa protocolo de atención consular ante el fallecimiento de un connacional bajo custodia de ICE".https://t.co/MZSFT0eLxw pic.twitter.com/Q0f88qrWac — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 2, 2026

Casos de muertes bajo el ICE intensifican exigencia de transparencia

Este nuevo episodio ocurre poco más de un mes después de la muerte de Heber Sánchez Domínguez, también bajo resguardo del ICE. Sánchez había sido detenido a inicios de 2026 tras verse involucrado en un choque por no respetar una señal de alto. De acuerdo con su familia, al no contar con seguro vehicular fue arrestado y trasladado a un centro de detención en Georgia. Sus allegados señalaron que no tuvieron noticias suyas sino hasta que fueron notificados de su fallecimiento el 14 de enero.

En ese momento, el Consulado General de México en Atlanta solicitó a las autoridades estadounidenses esclarecer los hechos y demandó una investigación pronta y transparente.

Según datos referidos por la SRE, la muerte de Sánchez no era la primera en lo que va de la actual administración del presidente Donald Trump. Antes de estos casos, al menos diez personas mexicanas habían perdido la vida bajo custodia del ICE o en el contexto de operativos migratorios.

La política migratoria impulsada desde la Casa Blanca ha generado críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Organizaciones civiles y familiares de víctimas han señalado presuntas condiciones inadecuadas en centros de detención y uso excesivo de la fuerza en operativos.