¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la demanda de víctimas por Tren Interoceánico? Mañanera 6 enero

A poco más de una semana del descarrilamiento que marcó el cierre de 2025, abogados de tres de las víctimas acudieron este lunes 5 de enero de 2026 a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia penal contra tres empresas privadas y servidores públicos, señalando graves irregularidades en la construcción y mantenimiento de la Línea Z.