¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la demanda de víctimas por Tren Interoceánico? Mañanera 6 enero
Sigue el minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum para este martes 6 de enero.
Este martes, la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum arranca con una exigencia clara desde el sureste: tres víctimas por el reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico han formalizado denuncias penales y civiles. Mientras el gobierno defiende la obra insignia del Corredor, las víctimas señalan falta de seguridad, pérdidas materiales y el riesgo latente en la operación de la vía.
Mañanera Sheinbaum hoy 6 de enero: Familias afectadas por Tren Interoceánico presentan denuncias
Mañanera será más corta
Comienza la conferencia mañanera, la presidenta refirió que será más corta para que todos puedan ir a "comer rosca de Reyes ".
Tres víctimas interponen denuncia por descarrilamiento de Tren Interoceánico
A poco más de una semana del descarrilamiento que marcó el cierre de 2025, abogados de tres de las víctimas acudieron este lunes 5 de enero de 2026 a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia penal contra tres empresas privadas y servidores públicos, señalando graves irregularidades en la construcción y mantenimiento de la Línea Z.
