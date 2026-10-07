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Los temas más relevantes de la mañanera de hoy miércoles 7 de octubre, resumen EN VIVO

Sigue al instante las declaraciones de la mandataria en la sesión de este miércoles 7 de octubre: entérate de la postura oficial ante los cuestionamientos de los medios.

Mañanera Sheinbaum hoy miércoles 7 de octubre.
Mañanera Sheinbaum: Los temas más relevantes de hoy miércoles 7 de octubre, resumen EN VIVO.|X

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

La presidenta encabezó la rueda de prensa en Palacio Nacional para abordar las dudas de los medios de comunicación sobre los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. En Azteca Noticias te dejamos los puntos clave y las frases destacadas del encuentro al instante.

¿De qué habló Sheinbaum hoy miércoles 7 de octubre?

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