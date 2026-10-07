Los temas más relevantes de la mañanera de hoy miércoles 7 de octubre, resumen EN VIVO
Sigue al instante las declaraciones de la mandataria en la sesión de este miércoles 7 de octubre: entérate de la postura oficial ante los cuestionamientos de los medios.
La presidenta encabezó la rueda de prensa en Palacio Nacional para abordar las dudas de los medios de comunicación sobre los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. En Azteca Noticias te dejamos los puntos clave y las frases destacadas del encuentro al instante.