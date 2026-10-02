¿Qué dijo la presidente hoy viernes 2 de octubre? Resumen EN VIVO de la mañanera

Las autoridades presentaron el informe de cierre de semana en Palacio Nacional y fijaron postura ante los temas de coyuntura nacional antes de atender los cuestionamientos de la prensa. En Azteca Noticias te mostramos los datos concretos y las resoluciones principales de la jornada al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 2 de octubre de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 2 de octubre 2026.

Sobre el caso de la secundaria en Torreón, Coahuila

La presidente dijo que ayer ocurrió una situación muy lamentable en una escuela de Coahuila, unos jóvenes que ingresaron a una escuela y atacaron a una maestra. Se han presentado en los últimos años acontecimientos similares.

Toma a palabra Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Informa sobre dos hechos graves ocurridos en Coahuila y acciones que se están tomando. Respecto a la secundaria en Torreón, Coahuila, relata los hechos cometidos por dos jóvenes. Una integrante de la dirección perdió la vida durante la agresión. Cuatro personas resultaron lesionadas. Todos reciben atención médica.