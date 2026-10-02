Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Qué dijo la presidente hoy viernes 2 de octubre? Resumen EN VIVO de la mañanera

Checa en tiempo real las resoluciones de cierre de semana expuestas en Palacio Nacional este viernes 2 de octubre en el resumen completamente EN VIVO.

Mañanera de Sheinbaum hoy 2 de octubre.
¿Qué dijo la presidente hoy viernes 2 de octubre? Resumen EN VIVO|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Las autoridades presentaron el informe de cierre de semana en Palacio Nacional y fijaron postura ante los temas de coyuntura nacional antes de atender los cuestionamientos de la prensa. En Azteca Noticias te mostramos los datos concretos y las resoluciones principales de la jornada al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 2 de octubre de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 2 de octubre 2026.

Sobre el caso de la secundaria en Torreón, Coahuila

La presidente dijo que ayer ocurrió una situación muy lamentable en una escuela de Coahuila, unos jóvenes que ingresaron a una escuela y atacaron a una maestra. Se han presentado en los últimos años acontecimientos similares.

Toma a palabra Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Informa sobre dos hechos graves ocurridos en Coahuila y acciones que se están tomando. Respecto a la secundaria en Torreón, Coahuila, relata los hechos cometidos por dos jóvenes. Una integrante de la dirección perdió la vida durante la agresión. Cuatro personas resultaron lesionadas. Todos reciben atención médica.

Tags relacionados
Claudia Sheinbaum Presidencia de México