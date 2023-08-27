La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) reportó la aparición de una mancha solar que podría afectar en los próximos días a la Tierra.

El Rover Perseverance, el cual realiza paseos por la superficie de Marte, detectó este fenómeno, el cual afectará a nuestro planeta durante los días 28 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2023.

La agencia estadounidense mantiene un monitoreo constante de la actividad del Sol, ya que un aumento de la actividad solar. Aunque las eyecciones de masa coronal no pueden ser predecibles, el terreno del Sol indica que pueden ocurrir.

¿Qué es una mancha solar?

Una mancha solar es una región fría y temporal que aparece en la fotosfera del Sol. Es el resultado de perturbaciones en el campo magnético de dicho cuerpo estelar en el Sistema Solar, derivado de su propio ciclo de vida.

Cabe recordar que la superficie solar tiene mucha actividad, ya que cuentan con carga eléctrica que genera áreas de gran fuerza magnética. Las manchas solares se forman en este tipo de áreas, ya que los campos magnéticos evitan que parte del calor que hay dentro del Sol llegue a la superficie.

Happy #SunDay! This week’s space weather report includes:

· 3 C-class solar flares

· 0 M-class flares

· 21 coronal mass ejections

· 0 geomagnetic storms



This video from NASA’s Solar Dynamics Observatory (SDO) shows activity on the Sun over the past week. pic.twitter.com/PMiAkxGwms — NASA Sun & Space (@NASASun) August 20, 2023

¿Qué efectos tendrá la mancha solar en la Tierra?

Cabe recordar que aunque las manchas solares puede sonar peligrosas, no lo son realmente. Lo que puede llamar a preocupación con las eyecciones de masa coronal (EMC) del Sol, las cuales pueden afectar las cargas eléctricas de la Tierra y provocar perturbaciones en nuestro campo magnético.

Una EMC es una enorme burbuja de radiación y partículas provenientes del centro del Sistema Solar. Este fenómeno genera una explosión en el espacio a velocidad muy alta cuando las líneas del campo magnético solar son reorganizadas de forma repentina, destaca la NASA.

Si la eyección es lo suficientemente poderosa, puede causar efectos en la distribución de electricidad, y en casos extremos, cortes de energía, así como escasez en el suministro de energía, además de afectar las comunicaciones satelitales, tales como el celular satelital o radiolocalizadores.