Extraña desaparición de abogados del criminal Lenin Canchola tras salir del Reclusorio Oriente

Ana Isabel Ruiz Rodríguez, Oscar Reyes Gómez y Raziel Rafael Ruiz Escudero , abogados en la Ciudad de México (CDMX) desaparecieron tras salir de una audiencia en el Reclusorio Oriente en mayo de 2025 y casi un año después, nada se sabe de ellos.

La desaparición de los tres ocurrió el 28 de mayo de 2025, tras acudir a una diligencia en el penal ubicado al oriente de la CDMX, en Reforma Oriente No. 100, colonia San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía Iztapalapa.

Abogados desaparecidos en CDMX defendían a Lenin Canchola

Los tres abogados representaban la defensa del criminal Lenin Jonathan Canchola Martínez, más conocido como Lenin Canchola , uno de los criminales más violentos en la CDMX.

Su carrera criminal inició con el grupo de Los Claudios y luego se unió a La Unión Tepito. Conocido como “El Lenin”, “El Carnal”, “Señor de la L” y “El General, operaba en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Este sujeto fue detenido la madrugada del 1 de julio de 2022 en Monterrey, Nuevo León, informó el entonces secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch.

El 5 de diciembre de 2023, el líder de “Los Malcriados” y afín a La Unión Tepito, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Fue sentenciado en junio de 2025 a 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado.

Esta madrugada la @SSC_CDMX detuvo en #Monterrey, NL, a Lenin “N”. principal líder de un grupo generador de violencia con presencia principalmente en la #ZonaPoniente de la #CDMX; cuenta con 2 órdenes de aprensión. Agradecemos a la @FiscaliaCDMX y @FiscaliaNL el apoyo brindado. pic.twitter.com/J4sIntnDw7 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 1, 2022

Capturan a dos presuntos implicados en desaparición de abogados

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX detuvieron a dos hombres identificados como Mario “N” y Arturo “N” por su probable participación en la desaparición de los tres abogados, ocurrida el 28 de mayo de 2025, luego de acudir a una audiencia.

#IMPORTANTE | Dos sujetos fueron detenidos por su probable participación en la desaparición de tres abogados, ocurrida el 28 de mayo del 2025 luego de acudir a una audiencia.



De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron interceptadas por personas vinculadas con el… pic.twitter.com/ie3UPAyWNj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 28, 2026

Mario “N” y Arturo “N” son investigados por su probable participación en el delito de desaparición de personas cometida por particulares, en agravio Ana Isabel Ruiz Rodríguez, Oscar Reyes Gómez y Raziel Rafael Ruiz Escudero, que se desempeñaban como abogados.

Familiar sabía que serían llevados por gente de Lenin Canchola

De acuerdo con la investigación, acudieron a una audiencia donde representaban a Lenin Canchola, pero al concluir, una de las víctimas informó a un familiar que serían trasladados a otro lugar por personas vinculadas con Lenin Canchola y le solicitó que, en caso de no tener comunicación en un lapso breve, se diera aviso a las autoridades.

Como parte de las indagatorias, se revisaron cámaras de videovigilancia y datos de geolocalización, lo que permitió reconstruir la ruta seguida el día de los hechos y se identificó que los detenidos registraron desplazamientos coincidentes en tiempo y trayecto con los de las víctimas, con dirección a la autopista México–Toluca.

Presunto implicado fue detenido al salir del Reclusorio Norte

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y aprehendieron a Arturo “N” en la alcaldía Gustavo A. Madero, mientras que Mario “N” fue aprehendido al salir de una audiencia en el Reclusorio Norte, ubicado en la misma alcaldía. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.

La Fiscalía CDMX informó este martes que las investigaciones continúan para dar con el paradero de las víctimas, esclarecer plenamente los hechos y detener a todas las personas que resulten responsables.