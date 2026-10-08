“Los Peluches": nuevo violento grupo que opera al poniente de la CDMX

Un violentoo grupo criminal en la Ciudad de México (CDMX) ha sido detectado por las autoridades luego de un ataque a balazos en la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la capital del país.

Grupos delictivos como La Unión Tepito, Anti Unión Tepito, e incluso al menos seis cárteles operan en la CDMX, entre ellos, La Familia Michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

El homicidio que delató la presencia de violento grupo en CDMX

Una agresión a disparos que cobró la vida de un hombre el 4 de octubre de 2026, en la calzada de Las Águilas, en la colonia Axiomatla, reveló que detrás del ataque está una banda conocida como "Los Peluches".

El día de los hechos también dos mujeres resultaron lesionadas. Las víctimas iban a bordo de un vehículo rojo, quienes presentaban lesiones en el cuerpo y manchas de sangre.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar atendieron a uno de los lesionados, de 38 años de edad, quien fue diagnosticado sin signos vitales por disparos de proyectil de arma de fuego, mientras que las dos mujeres fueron trasladadas a un hospital.

¿Qué se sabe de "Los Peluches" de la Álvaro Obregón?

Tras el crimen, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cuatro personas, tres de ellas presuntamente relacionadas con la agresión y supuestos miembros de "Los Peluches".

Las investigaciones señalan a los detenidos como presuntos miembros de este grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, homicidio y extorsión a comerciantes en las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras.

Este jueves, Pablo Vázquez, jefe de la policía capitalina, informó que los detenidos estarían probablemente vinculados a "Los Peluches", una facción de la banda de Lenin Canchola, uno de los criminales más violentos que operaba en la CDMX.

"Los detenidos estarían probablemente vinculados, algunos de ellos con antecedentes penales, estarían probablemente vinculados a una facción de ese grupo que se autodenomina Los Peluches. Es un grupo que se dedica sobre todo a acciones violentas o a ejercer acciones violentas", informó el secretario de Seguridad Ciudadana.

Lenin Canchola, apodado “El Lenin”, “El Carnal”, “Señor de la L” y “El General, operaba en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Fue detenido el 1 de julio de 2022 en Monterrey, Nuevo León, y el 5 de diciembre de 2023, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, y sentenciado en junio de 2025 a 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado.

"Aquí estamos específicamente hablando de una célula que participaba o se coordinaba con el grupo más grande de Lenin Canchola. Esa es la célula que operó", dijo el secretario de Seguridad Ciudadana.

Víctimas de agresión de "Los Pelcuhes" habían sido vigiladas antes de los disparos

Luego de la agresión que reveló la presencia de "Los Peluches", la policía revisó cámaras de videovigilancia y circuitos cerrados de domicilios, logrando así detectar la zona de movilidad de los posibles agresores en calles de la colonia Ampliación Lomas de los Ángeles Tetelpan, en la misma alcaldía.

Oficiales ubicaron en la calle Camino Real a Minas a cuatro personas, tres de ellas con características físicas de los sujetos quienes presuntamente vigilaron a las víctimas antes de la agresión y facilitaron la huida de los posibles autores materiales.

"Hay una línea de investigación que tendría que ver con temas quizá de índole personal, otra que pudiera tener que ver con con alguna relación por la participación de este grupo, a lo mejor algún tema delictivo. El grupo que en su momento encabezó este personaje (Lenin Canchola) se ha impactado ecurrentemente por parte de las autoridades.

"Es un grupo que está mermado, un grupo que tiene cierto nivel de atomización, aunque siguen algunas algunas células operando. Dos de las personas que son parte de la investigación habían sido detenidas previamente", comentó Pablo Vázquez.

Detenidos por homicidio en Álvaro Obregón tenían antecedentes penales

Los detenidos son un menor de 15 años y tres hombres de 21, 23 y 26 años, respectivamente, pero tras realizar un cruce de información, se supo que dos de ellos tienen antecedentes penales.

El detenido de 23 años cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno por robo calificado, en 2025, y otro por posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en 2024.

Asimismo, se supo que el detenido de 26 años cuenta con un ingreso al mismo Sistema Penitenciario por los delitos de secuestro, portación de arma de fuego y delitos contra la salud, en 2023.

