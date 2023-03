Emergencia en Cuernavaca por incendio, tres departamentos afectados

El fuego lo consumió todo a su paso. Se trata del tercer piso del edificio 19 de la unidad habitacional Teopanzolco ubicada en Cuernavaca, Morelos.

“Cuándo nos percatamos ya el departamento estaba totalmente incendiado, pasando las puertas explotaron los vidrios y ya nada se pudo hacer, el edificio se evacuó , no nos pudimos quedar anoche y se cerraron con candado las rejas”, describió Blanca, vecina del edificio.

Alerta por incendio, fuego inicia en departamento de Cuernavaca

El fuego alcanzó dos departamentos más que se vieron afectados estructuralmente. Los vecinos aseguran que al interior, trabajadores soldaban una pieza, lo que pudo desatar el incendio.

“Principalmente se habló de qué estaban con un soplete, la verdad no sé pero es lo que dicen los vecinos, eso es lo que se habla que fue un soplete lo que originó elincendio”, explicó Gerson Cervantes, vecino del edificio incendiado.

Familia pierde todo en incendio de departamento

Al interior vivía Alfredo con uno de sus familiares, él llegó minutos después cuando todo estaba perdido.

Consterado explicó: “No sé que pudo haber sido goma no he hablado tal cual con mi familiar para saber más detalles pero no sé. ¿Qué sigue? No sé amigo, estoy todavía asimilando qué fue lo que pasó, de un día para otro ya no tienes nada y no sé qué sigue voy a llevar las cosas día a día con las autoridades para ver qué es lo que me dicen y no hay más que hacer”.

La zona del siniestro fue acordonada

Por ahora, elementos de Protección Civil de Cuernavaca, Morelos cerraron el acceso a los niveles superiores, esto hasta que se realicen los estudios correspondientes a la estructura.

Por fortuna no hubo personas heridas. Solo pérdidas materiales.

“Con la escuela de ingenieros y arquitectos que vengan a hacer una valoración y en una sesión de Comité de Protección Civil habían dicho que tienen toda la disposición para apoyar y ahorita lo que quieren es limpiar el lugar para poner un poco de orden ya que están inhabitables por el momento hasta que no se haga un dictamen”, señaló Rodrigo Quintana, ayudante municipal de San Luis Amatitlán.

Alfredo sabe que ya nada pueden robar; sin embargo, con tristeza es así como pone una cadena en su puerta con esperanza de algún día recuperar todo lo que en minutos el fuego consumió.