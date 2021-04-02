Pacquiao condena ataques en EUA y dice “peleen conmigo”

El boxeador y senador filipino Manny Pacquiao pidió el fin de la violencia contra los asiáticos en Estados Unidos y llamó a los responsables a dejar de atacar a quienes “no pueden defenderse. “Peleen conmigo en su lugar”, lanzó esta leyenda del deporte.

Desde su cuenta de Instagram, el campeón del boxeo condenó los ataques contra la comunidad asiática que vive en el país norteamericano, especialmente los cometidos contra personas mayores, por lo que no dudó en desafiar a los agresores en sus redes sociales.

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“Tenemos el mismo color en nuestra sangre”, afirmó el deportista en su mensaje y pidió a las personas que “dejen de discriminar”. “Amor y paz para todos”, escribió Pacquiao.

Ataques contra la comunidad asiática en Estados Unidos

Uno de los ataques a los que se refiere Pacquiao en su mensaje ocurrió en el metro de Nueva York, donde un hombre golpeó y asfixió a un asiáitico que viajaba en el vagón de ese transporte, mientras se dirigía a Manhattan.

Recientemente en Nueva York se han registrado casos similares, en febrero de este año un hombre usó un cúter para lesionar en el rostro a un ciudadano filipino de 61 años, quien requirió de cien puntos en las heridas.

Mientras que en un edificio de Manhattan, las cámaras de seguridad captaron el momento en que una mujer asiática de 65 años fue atacada por un hombre, quien la agredió física y verbalmente, tirándola al suelo y pateándola en varias ocasiones.

Entre los sucesos que más consternaron a Estados Unidos están los tiroteos que un hombre hizo contra tres salones de masaje ubicados en el área metropolitana de Atlanta, Georgia; donde la mayoría de las víctimas eran mujeres, de ellas, al menos cuatro eran de origen asiático.

Además de Pacquiao, otras figuras del deporte, entre ellas el basquetbolista LeBron James y la tenista Naomi Osaka, se han unido al llamado de apoyo contra la oleada de ataques hacia la comunidad asiática que vive en Estados Unidos.

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