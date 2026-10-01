¿Qué es la Mansión Miller? El histórico edificio del centro de San Petersburgo que se incendió

Un incendio de grandes dimensiones afectó este jueves 1 de octubre a la histórica Mansión Miller, ubicada frente a la Catedral de San Isaac, en el centro de San Petersburgo, Rusia. El fuego comenzó alrededor de las 20:11 horas locales y, de acuerdo con los reportes de emergencia incluidos en el material, la superficie afectada pasó de unos 450 metros cuadrados a aproximadamente 2 mil metros cuadrados.

El siniestro se registró en la esquina de la Plaza de San Isaac y la calle Yakubovich, dentro del centro histórico de la ciudad. La emergencia fue elevada al tercer nivel de complejidad mientras los equipos trabajaban para contener las llamas; hasta la información disponible no se habían reportado víctimas.

El incendio alcanzó una zona histórica de San Petersburgo

La Mansión Miller no surgió de un día para otro. En el terreno que hoy ocupa el inmueble, en pleno centro histórico de San Petersburgo, ya existía una construcción de piedra desde la segunda mitad del siglo XVIII; con el paso de los años, la propiedad cambió de manos hasta llegar a la familia Miller.

Fue en 1879 cuando el ingeniero militar retirado Karl Loginovich Miller adquirió el inmueble y comenzó una nueva etapa para la propiedad. Su hermano, el arquitecto Franz-Ferdinand Loginovich Miller, se encargó de transformar el conjunto entre 1879 y 1880.

La remodelación cambió por completo su presencia: se añadió un tercer nivel y se construyó un nuevo cuerpo hacia la calle Yakubovich. De aquella intervención surgió buena parte de la imagen que todavía identifica a la Mansión Miller, un edificio de estilo ecléctico con elementos inspirados en el Renacimiento italiano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CÓDIGO 7500! ¿QUÉ SIGNIFICA LA ALERTA QUE ACTIVÓ UN AVIÓN DE FLYDUBAI DURANTE UNA EMERGENCIA EN PLENO VUELO?

🚨 #AlertaADN | Ocurrió un fuerte incendio en la Mansión Miller, edificio histórico ubicado en el centro de San Petersburgo, Rusia pic.twitter.com/xCUKeHJ8P3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 1, 2026

¿Por qué es importante la Mansión Miller?

El valor del inmueble está relacionado con las distintas etapas históricas que conserva. Su arquitectura pertenece al eclecticismo y reúne elementos inspirados en el Renacimiento italiano, mientras que algunas estructuras corresponden a la construcción original del siglo XVIII.

La mansión también conservaba elementos decorativos como estucos, chimeneas, azulejos y detalles de madera. Tras la Revolución de 1917 fue nacionalizada y posteriormente funcionó como edificio de apartamentos.

En noviembre de 2021, el conjunto fue incorporado al registro estatal de bienes del patrimonio cultural de importancia regional de San Petersburgo.

Por ello, el incendio afectó un inmueble que no solo forma parte del paisaje histórico de la ciudad, sino que cuenta con protección patrimonial debido a sus características arquitectónicas e históricas.