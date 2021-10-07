Hombre diseña máquina que produce agua ¡con el aire!

El clima árido de California, Estados Unidos, fue un detonante para que Ted Bowman se uniera al equipo que diseñó una máquina capaz de obtener agua a partir del aire.

“Nuestro lema es, el agua del aire no es magia, es ciencia, y eso es lo que estamos haciendo realmente con estas máquinas”, declaró Bowman a medios internacionales.

Te puede interesar: Derrame de petróleo en el mar provoca cierre de playas en California

El aparato utiliza bobinas que le quitan humedad al aire y lo enfrían, durante ese proceso se generan gotas de agua potable que se filtran a un recipiente, lista para uso humano.

La máquina desarrollada por este ingeniero es capaz de producir entre 900 a ocho mil 600 litros de agua diariamente, en función del tamaño que tenga el aparato.

Un sistema que trabaja con aire sería una solución práctica en zonas rurales

Según el inventor, esta tecnología funciona bien en zonas con niebla y donde existe una elevada humedad, como es el caso de la costa de California. Una de sus ventajas es que puede instalarse en casas y oficinas, añadió Bowman.

Por el contrario, su precio podría ser una dificultad para aquellos que no cuentan con los recursos suficientes, ya que cada máquina cuesta de 30 mil a 200 mil dólares.

Según medios internacionales, en algunas zonas de California y todo el oeste de Estados Unidos, las precipitaciones han disminuido desde hace algunos años. Esta sequía ha influido para que las personas compren la máquina, a pesar de su precio.

En California los ciudadanos han sido exhortados a ahorrar agua y ante la necesidad de satisfacer sus necesidades, el invento de Bowman resulta útil para contar con el líquido en el hogar o el trabajo.

Un residente de Benicia, ciudad ubicada en el condado de Solano, dijo a medios internacionales que compró el aparato más pequeño, con la intención de tener agua para regar su jardín, pero la cantidad de líquido que produce también le alcanza para tareas en su vivienda.

Esta máquina produce agua por menos de lo que compras agua embotellada en una tienda, pero a medida que pasa el tiempo y aumenta el precio del agua en nuestros servicios públicos, se amortizará con creces.

No obstante, Helen Dahlke, investigadora en hidrología de la Universidad de California, afirmó que esta tecnología para obtener agua con aire, sería una buena opción para viviendas de zonas rurales, pero difícilmente se convertiría en una solución práctica para el problema de sequía en el estado.

Te puede interesar: Conoce Khor Fakkan, destino turístico por excelencia en EAU