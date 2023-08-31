Comienza el periodo legislativo, ¿cuáles son las reformas que buscará aprobar cada partido?

El próximo periodo legislativo está a punto de comenzar, por lo que los partidos políticos ya pusieron en la mesa algunas reformas que buscarán que se aprueben, tal es el caso de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que tiene a la mira al menos cuatro de ellas.

¿Cuándo comienza el nuevo periodo legislativo?

La Constitución prevé dos periodos de sesiones ordinarias por año legislativo: del 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre, o hasta el 31 de diciembre, en el año de renovación del titular del Poder Ejecutivo Federal; y del 1 de febrero hasta el 30 de abril.

Este periodo legislativo cuenta con un problema, pues se enfrentan a un posible doble congreso tras un error en una reforma político electoral de 2014. El objetivo de la aprobación para modificar el artículo 65 es evitar tener a mil diputados y 256 senadores activos durante el mes de agosto de 2024, es decir, el doble de funcionarios trabajando.

📌 Para definir la agenda legislativa que impulsarán durante el periodo ordinario, las fracciones parlamentarias del Senado se reúnen, ¿saben cómo se llaman estos eventos? ¡Les contamos! 👇🏼 pic.twitter.com/VzuEQVUAgN — Senado de México (@senadomexicano) August 31, 2023

¿Cuáles son las reformas que buscará aprobar Morena en el periodo legislativo 2023?

En el marco de la reunión plenaria del partido guinda, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció a los senadores del partido que el gobierno presentará cuatro reformas constitucionales:

Que la Guardia Nacional opere bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Bajar de 68 años a 65 años la edad de pensión y que quede garantizado en la Constitución.

Llevar a rango Constitucional el programa Sembrando Vida impulsado por el actual gobierno de AMLO .

. Universalización de la pensión para personas con discapacidad.

Cabe recordar que los partidos políticos deberán de elegir también a su representante de la Mesa Directiva de la Cámara Alta. Se prevé que la presidenta del partido guinda será Ana Lilia Rivera.

¿Qué reformas constitucionales buscará plantear el PAN?

Entre las reformas que buscará aprobar el Partido Acción Nacional (PAN) se nombraron muy en lo general las siguientes:

