Marcelo Ebrard renuncia a SRE para buscar candidatura para elecciones 2024

Marcelo Ebrard anunció hoy 6 de junio su renuncia a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para buscar la candidatura presidencial en las elecciones 2024 a la Presidencia de México.

"He resuelto solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio, la próxima semana", indicó Ebrard al anunciar que participará en el proceso de selección para elegir al Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030.

El canciller aseguró que se separará del cargo la siguiente semana par dedicarse de lleno "con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana, las políticas y avances de la Cuarta Transformación y también las propuestas sobre su futuro y cómo mantener la Cuarta Transformación en el ánimo y las conciencias de los mexicanos".

En conferencia de prensa, Ebrard Casaubón argumentó que renunciará a la dependencia para encontrarse con la ciudadanía "para actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto”. Hasta el momento no se ha informado quién lo sustituirá como secretario de Relaciones Exteriores.

El todavía canciller afirmó que le entusiasma y se siente orgulloso de ser parte de Morena y de la Cuarta Transformación. Además, aprovechó para agradecer a López Obrador "por su respaldo, su confianza, su generosidad, su orientación y su cercanía todos estos años y así seguiremos los años por venir”.

Marcelo Ebrard pide reglas claras para proceso de Morena de cara a 2024

Marcelo Ebrard pidió "reglas claras" para el proceso de selección del abanderado morenista para las elecciones presidenciales de 2024.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México dijo que el próximo domingo 11 de junio participará en el Consejo Nacional de Morena para acordar el proceso de selección del Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030.

“Estoy cierto de que arribaremos a ese Consejo Nacional con una propuesta unitaria en la que coincidamos, que garantice equidad, transparencia y reglas claras, porque nuestro movimiento tiene y sostendrá su autoridad moral”, previó el canciller mexicano durante el mensaje a medios.

Ebrard también hizo un llamado a Morena para garantizar que la encuesta sea amplia, transparente, verificable y que tenga una sola pregunta para los militantes del partido político.

¿Quién es Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard Casaubón es un internacionalista y político mexicano,comenzó su vida política como miembro del Partido Revolucionario Institucional en 1992 donde se desempeñó como secretario general de gobierno, durante la administración de Manuel Camacho Solís.

De igual forma fue diputado federal de la LVII legislatura de 1997 al 2000. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien se desempeñaba como jefe de gobierno del 2000 al 2004, obtuvo el cargo de en la secretaria de seguridad pública.

Posteriormente, del 2006 al 2009 el canciller Ebrard se colocó como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Y continuando su cercanía con el actual presidente AMLO, Marcelo obtuvo la titularidad de la secretaría de relaciones exteriores a partir del 1 de diciembre de 2018, cargo que dejará a partir de la próxima semana cuando presente su renuncia para buscar la candidatura de las elecciones 2024.

