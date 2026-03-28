Notas
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'OnlyFarms': Una nueva provocadora jugada de EU, ¿esto pone en alerta al campo mexicano ante la revisión del T-MEC?
La nueva apuesta de la Casa Blanca que une la estrategia de marketing viral y subsidios masivos se llama OnlyFarms; ¿afectará al campo y la revisión del T-MEC?
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México anuncia aranceles del 35% a importaciones textiles
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció medidas para evitar abusos en la industria textil, como el 35% de aranceles a estos productos.
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Sheinbaum con empresarios de EU; anuncian inversión en México por 20 mil mdd
Más de 200 empresarios llegaron a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, se encontraron con manifestantes del Poder Judicial.
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Marcelo Ebrard anuncia nombramientos de su gabinete paritario para la Secretaría de Economía
Después de que fuera nombrado titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard anunció este día el nombramiento de su gabinete para el periodo 2024-2030.
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Marcelo Ebrard recibe licencia para separarse del Senado, ¿quién es su suplente?
La votación para conceder la licencia a Marcelo Ebrard fue nominal y se realizó en un ambiente de formalidad durante la tarde del 5 de septiembre.
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¿Cuáles serían las prioridades de Marcelo Ebrard al mando de la Secretaría de Economía?
Quien fuera secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de AMLO, Marcelo Ebrard, ahora será secretario de Economía con Claudia Sheinbaum.