VIDEO: ¡Reunión de alto rango! Marcelo Ebrard se reúne con Wendy Guevara de “Las Perdidas”

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es uno de los políticos más activos en sus redes sociales, y en esta ocasión volvió a destacar al compartir el encuentro con Wendy Guevara, integrante de “Las Perdidas”, quien aprovechó para preguntarle distintos temas al canciller.

Uno de ejes de la entrevista realizada hacia Ebrard fue el estado de Guanajuato, mismo al que pertenece la influencer, quien recientemente superó el millón y medio de seguidores en su página de Instagram y se distingue por su carisma y la cercanía que tiene con la gente día con día.

“En Guanajuato platicamos con la querida @soywendyguevaraoficial sobre su estado y las cosas que debemos mejorar para aumentar el bienestar de todas y todos los guanajuatenses. También platicamos de las ciudades que me gustaba visitar aquí de pequeño. ¡Gran abrazo, Wendy, y todos los trucos!”, se lee en la publicación del canciller.

¿Quién es Wendy Guevara de “Las Perdidas”?

Wendy Guevara, es originaria de León, Guanajuato; junto a Paolita Suárez y Kimberly Irene forma parte del trío “Las Perdidas”, quienes realizan videos que generalmente se vuelven virales al desempeñarse como youtubers, influencers, empresarias y cantantes.

Actualmente, el contenido de Guevara se basa en crear sketches y parodias, e incluso en su faceta multifuncional fue nombrada lanzó el sencillo “Hey Perra”, sumando hasta el día de hoy 397 mil visitas; en la edición 44 de la marcha del orgullo LGBT+ la nombraron reina.

¿Qué le preguntó Wendy Guevara al canciller Marcelo Ebrard?

La entrevista entre Marcelo Ebrard y Wendy Guevara fue breve; sin embargo, suficiente para conocer los lugares favoritos del canciller, de esa manera comenzaron las preguntas que compartieron en Instagram, la primera fue respecto a cuál es el lugar favorito de Guanajuato para el titular de la SRE.

“Me gusta mucho la capital, me gusta Salamanca, es muy bonito, es muy agradable. León es muy agradable y también San Miguel de Allende (...) San José Iturbide, San Luis de la Paz”, expresó el canciller.

Posteriormente, Guevara mostró sus emociones al señalar que durante su infancia careció de muchas cosas en compañía de su mamá, por esa razón decidió preguntarle ¿cómo podrían ayudar más a las madres solteras?

Como respuesta, Ebrard considera que es importante un Sistema Nacional de Cuidados en donde las personas que tienen ciertas necesidades puedan tener un respaldo directo del gobierno.

“Yo lo que pienso es que es un Sistema Nacional de Cuidados y que las personas que tienen a su cargo el cuidado de menores, de enfermos, de diferentes tipos de personas, típicamente las jefas del hogar, tiene que tener un respaldo directo del gobierno”.