Marcelo Ebrard recibe Doctorado Honoris Causa del INAP

El canciller Marcelo Ebrard recibió el Doctorado Honoris Causa, otorgado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en reconocimiento a su trayectoria como servidor público en México, durante sus más de 40 años como funcionario.

En los últimos años, el INAP ha entregado solo cinco veces este reconocimiento, reservado a las personas más ilustres en la administración pública de México, la quinta persona en recibirlo fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Los miembros del INAP reconocieron la trayectoria del canciller, y aseguraron es un actor relevante en la toma de decisiones del país. Tras recibir el Doctorado Honoris Causa, el canciller Ebrard mencionó que es un gran compromiso para buscar el engrandecimiento de México.

“El Instituto Nacional de Administración Pública, me ha otorgado el Doctorado Honoris Causa, en 68 años, de existencia de esta institución, han otorgado seis, así que yo sería el más reciente, el seis, me procedió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, entonces como ustedes verán, es una presea muy importante para ese servidor, es una enorme distinción a mi carrera y mi trayectoria y a lo que hemos hecho en la administración pública, toda la vida he estado, abogando y promoviendo la administración pública, las instituciones, el servicio civil de carrera para que se fortalezca”.

“Este reconocimiento le va a dar mucho gusto al presidente": Ebrard

Al ser cuestionado sobre la entrega de su doctorado Honoris Causa y tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a que muchos de ellos pueden conseguirse en la Plaza de Santo Domingo, el canciller Marcelo Ebrard respondió.

“Bueno, este reconocimiento como tú sabes y como me acabo de referir, yo creo que le va a dar mucho gusto al presidente, que se lo hayan otorgado a su canciller, porque es también un reconocimiento a su gobierno”.

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es reconocido con el Doctorado Honoris Causa

En 2021, el INAP, rindió un homenaje a través de la entrega del Doctorado Honoris Causa al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Cárdenas expresó su agradecimiento al Instituto por haber aprobado la iniciativa de concederle dicha distinción y expuso de manera puntual su relación con la administración pública y sus diferentes disciplinas a lo largo de su vida. Declaró que, en su camino, siempre se ha encontrado con “normas a respetar para garantizar la eficiencia y la eficacia de la gestión en el cumplimiento y la tarea encomendada, así como en beneficio de la colectividad, fin último de la administración púbica”.