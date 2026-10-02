¿Cuáles serán las calles cerradas por la marcha del 2 de octubre 2026 en CDMX? Ruta y horario

Este viernes se llevará a cabo la marcha del 2 de octubre de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) al cumplirse 58 años de la matanza de Tlatelolco de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas.

Como parte de la movilización, calles y avenidas estarán cerradas principalmente en la zona centro de la capital, marcha en la que se tiene previsto la participación de estudiantes de diversas escuelas, activistas y colectivos.

¿A qué hora comenzará la marcha del 2 de octubre de 2026 en CDMX?

El Comité 68 Pro Libertades Democráticas informó en sus redes sociales que la marcha del 2 de octubre de 2026 por la matanza de Tlatelolco iniciará a las 16:00 horas.

A través de redes sociales, el Frente de la Juventud Comunista, publicó que un contingente empezará a reunirse a las 15:30 horas, para sumarse a la movilización.

¿De dónde saldrá la marcha del 2 de octubre de 2026 en CDMX?

La convocatoria en redes sociales señala que la marcha partirá este viernes desde la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo de la CDMX.

Otro grupo saldrá de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la zona de Santo Tomás.

Calles cerradas por la marcha del 2 de octubre

Una de las vialidades que estará cerrada será el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Habrá afectación vial en avenida Manuel Carpio, en Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo. De manera preliminar, también podrían estar cerradas las siguientes calles y avenidas:



Avenida Ricardo Flores Magón

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Avenida 5 de Mayo

Alternativas viales



Avenida Insurgentes

Circuito Interior

¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco?

El 2 de octubre de 1968, en el entonces Distrito Federal (hoy CDMX) ocurrió una matanza estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde más de 300 personas fueron acribilladas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el autoritarismo y represión del gobierno desencadenó una marchas de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el IPN.

Los manifestantes exigieron, entre otras cosas, el respeto al reclamo y movilización social, la disolución del cuerpo de granaderos y el respeto a los derechos.

Personas del movimiento se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, pero ese día hubo una violenta represión por parte del Estado a través del Ejército, la cual continuó durante la noche y terminó con la vida de muchas de las personas que se encontraban en el mitin.

