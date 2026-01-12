Metro CDMX HOY: ¿Marcha lenta por regreso a clases? Retrasos y afectaciones este lunes 12 de enero
Conoce el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que HOY, tras el regreso a clases, la marcha de los trenes podría presentar severos retrasos.
HOY lunes 12 de enero, en pleno regreso a clases tras las vacaciones de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, miles de usuarios del Metro CDMX arrancan la semana en medio del caos, con marcha lenta, retrasos constantes y saturación en varias líneas. La mañana fría y el clima han complicado aún más la movilidad, generando aglomeraciones en andenes y pasillos justo en las horas pico.
Ante este escenario, el Metro CDMX recomendó a los usuarios salir con mayor anticipación, ya que la marcha lenta y los retrasos se han mantenido desde las primeras horas del día y podrían extenderse conforme avance la jornada. Las autoridades pidieron mantenerse atentos a los avisos oficiales y a este EN VIVO, donde se actualizará la situación del servicio y las movilizaciones que puedan impactar la operación del transporte público.
Actualización: Metro informa cómo sigue la Línea B
En la Línea B del Metro se registró circulación lenta debido a la revisión preventiva de un tren, lo que ocasionó retrasos y afectaciones en el servicio durante varios minutos.
Una vez concluidas las labores de verificación, el personal operativo agilizó la marcha de los trenes, permitiendo que la circulación comenzara a regularizarse de forma gradual en ambas direcciones.
El Metro informó que estas revisiones forman parte de los protocolos de seguridad, con el objetivo de garantizar un traslado seguro para los usuarios. No obstante, se recomienda considerar tiempos adicionales de traslado, ya que la normalización total del servicio puede tomar algunos minutos.
Mañana caótica en LB
Mañana complicada en la Línea B del Metro, donde continúan los retrasos y la circulación lenta. Usuarios reportan largos tiempos de espera para abordar los trenes, señalando que en una hora solo han pasado cinco unidades.
Además, indican que los trenes realizan paradas prolongadas desde la estación Múzquiz, lo que ha provocado avances muy lentos a lo largo de la línea.
Algunos pasajeros cuestionan los tiempos oficiales de espera, ya que aseguran que, aunque se anuncian intervalos de seis minutos, el recorrido se ha extendido hasta media hora para avanzar solo cuatro estaciones.
Ante esta situación, los usuarios ponen en duda que el servicio esté operando con normalidad, especialmente después de los trabajos de reparación realizados recientemente.
¿Qué pasa en la Línea B? El Metro de la CDMX informa
En la Línea B del Metro se lleva a cabo la revisión de un tren, lo que ha provocado circulación lenta de las unidades. El servicio se normalizará en los próximos minutos, explicó la cuenta oficial del metro capitalino.
¡Atención! Siguen los retrasos en LB
Continúan los retrasos y la marcha irregular en la Línea B del Metro, lo que ha generado molestia entre los usuarios. Pasajeros reportan tiempos de espera de hasta 15 y 20 minutos, así como detenciones prolongadas en distintas estaciones, entre ellas Río de los Remedios, Olímpica, y en el tramo San Lázaro – Flores Magón, afectando ambos sentidos de la línea.
También se señala que algunos trenes permanecen detenidos sin explicación, incluso en dirección a Buenavista, lo que ha provocado retrasos significativos en los traslados diarios.
Marcha lenta en Línea A: Usuarios reportan retrasos
Capitalinos que viajan en el Metro de la CDMX reportan afectaciones en la Línea A, donde se registran filas muy largas para ingresar a las estaciones y detenciones prolongadas de los trenes.
Pasajeros señalan que los trenes no avanzan con normalidad en dirección a Pantitlán, reportando esperas de hasta 10 minutos en la estación Guelatao, lo que ha generado molestia entre los usuarios desde el inicio de la semana.
¿Cuál es la postura del Metro?
El Sistema de Transporte Colectivo informó que la Línea A presenta alta afluencia de usuarios en este momento, por lo que se están agilizando la circulación y la salida de trenes desde las terminales.
Retrasos en Línea B: ¿Siguen las afectaciones por estaciones cerradas?
Viajeros del Metro capitalino reportan marcha lenta en la Línea B. Aclaran que no se trata de retrasos de solo 5 minutos, ya que los trenes se detienen más tiempo del normal en cada estación, como si el conductor estuviera “haciendo base”.
Esto ocurre aunque no está lloviendo y no hay personas obstruyendo el cierre de puertas, por lo que los retrasos no tienen una causa visible.
También se reportó el paso de un tren corto en la Línea B, circulando de Oceanía a Romero Rubio, y fallas del servicio entre estas estaciones, lo que refuerza la percepción de que la línea presenta problemas.
Por su parte, el Metro informó que, tras el cierre del fin de semana por trabajos de remodelación, todas las estaciones de la Línea B están abiertas y ofreciendo servicio en ambas direcciones, de Ciudad Azteca a Buenavista, aunque los usuarios continúan reportando irregularidades.
Reportan retrasos en L1
Usuarios del Metro de la CDMX reportan marcha lenta y retrasos en la Línea 1, particularmente en dirección Observatorio, donde los trenes llegan con alta saturación y los andenes se encuentran rebasados.
De acuerdo con testimonios difundidos esta mañana, las unidades arriban prácticamente llenas desde estaciones previas, lo que ha generado molestia entre pasajeros que cuestionan los resultados de la remodelación anunciada para mejorar la operación y reducir el caos en horas pico.
Ante esta situación, se recomienda tomar precauciones y considerar tiempos extra de traslado.
¡Arranca el seguimiento de las acciones del Metro de la CDMX!
¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 12 de enero del 2025.