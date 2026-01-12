Metro CDMX HOY: ¿Marcha lenta por regreso a clases? Retrasos y afectaciones este lunes 12 de enero

HOY lunes 12 de enero, en pleno regreso a clases tras las vacaciones de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, miles de usuarios del Metro CDMX arrancan la semana en medio del caos, con marcha lenta, retrasos constantes y saturación en varias líneas. La mañana fría y el clima han complicado aún más la movilidad, generando aglomeraciones en andenes y pasillos justo en las horas pico.

Ante este escenario, el Metro CDMX recomendó a los usuarios salir con mayor anticipación, ya que la marcha lenta y los retrasos se han mantenido desde las primeras horas del día y podrían extenderse conforme avance la jornada. Las autoridades pidieron mantenerse atentos a los avisos oficiales y a este EN VIVO, donde se actualizará la situación del servicio y las movilizaciones que puedan impactar la operación del transporte público.