¡La CDMX se llenó de zombies! Así se vivió la edición 19 de la marcha

Por un día, la Ciudad de México dejó de ser una ciudad cualquiera para convertirse en territorio de zombies, hombres lobo y otras criaturas terroríficas. Cientos de personas se reunieron en el Monumento a la Revolución para participar en la edición número 19 de la Marcha Zombie.

Desde temprano, las calles comenzaron a llenarse de personajes que parecían salir de una película de terror. Algunos llegaron con sus disfraces listos; otros pasaron por las carpas de maquillaje para conseguir heridas, sangre falsa y una apariencia digna de los muertos vivientes.

Pero no todo fueron sustos. La jornada también tuvo pasarelas, bodas zombie y competencias para demostrar ingenio y, como dirían los más jóvenes, farmear aura. Hubo espacio para personajes clásicos del terror y propuestas originales.

Una marcha con causa

Aunque participar fue gratuito, los asistentes también pudieron contribuir con donativos de alimentos para apoyar a familias que más lo necesitan.

Así, entre maquillaje, disfraces y diversión, la capital volvió a demostrar que el terror puede reunir a cientos de personas por una buena causa. Porque en esta invasión, ni la muerte pudo detener las ganas de celebrar.