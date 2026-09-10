Bloqueo parcial en el Centro Histórico: Cierran Diagonal 20 de Noviembre a la altura de Bolívar
No te quedes varado en el tráfico, consulta aquí las actualizaciones en vivo sobre calles cerradas, bloqueos y marchas CDMX para este jueves 10 de septiembre.
Azteca Noticias monitorea para ti las calles de la ciudad y te actualiza sobre marchas CDMX así como bloqueos o calles cerradas. Aquí las alternativas viales para hoy 10 de septiembre 2026.
Bloqueos en Eje 1 Oriente: Cierran paso vehicular a la altura de República de Costa Rica
Bloqueo parcial en el Centro Histórico: Cierran Diagonal 20 de Noviembre a la altura de Bolívar
Un grupo de manifestantes concentrado entre Isabel la Católica y 5 de Febrero provocó un corte vial preventivo sobre Diagonal 20 de Noviembre, a la altura de Bolívar, en la alcaldía Cuauhtémoc.
El cierre restringe el flujo de vehículos en las inmediaciones del Centro Histórico, por lo que Fray Servando Teresa de Mier funciona como la principal alternativa vial.
#PrecauciónVial | Corte preventivo sobre Diagonal 20 de Noviembre a la altura Bolívar, por manifestantes entre Isabel la Católica y 5 de Febrero. #AltrenativaVial Fray Servando T. de Mier. pic.twitter.com/su4adZaVUd— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 10, 2026
Una marcha colapsará el Centro Histórico
A las 10:00 de la mañana iniciará una marcha, que partirá de la Avenida Wilfrido Massieu, esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Nueva Industrial Vallejo, con destino a la Unidad Allende, localizada en Belisario Domínguez #22, colonia Centro Histórico.
Diferentes protestas afectarán las calles de CDMX HOY
De acuerdo con el Centro de Orientación Vial, hoy están programadas varias manifestaciones a lo largo del día, en los siguientes puntos de la capital.
Abraham González #48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Avenida Eduardo Molina #2, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.
Boulevard Adolfo López Mateos #1968, colonia Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón.
¿Para qué autos aplica el Hoy No Circula?
¡Atención, todos los conductores en CDMX! Este jueves 10 de septiembre, no circulan los autos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde, holograma de verificación 1 y 2.
Este jueves, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde, con holograma de verificación 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/6zVqh3OSMb— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 10, 2026
Nueva manifestación en la colonia Centro
Manifestantes reanudaron el bloqueo al paso vehicular sobre Eje 1 Oriente Vidal Alcocer, a la altura de República de Costa Rica, con cortes a la circulación que inician desde Eje 1 Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.
El cierre paraliza el flujo vial en la zona mercantil del Centro Histórico, obligando al uso de Paseo de la Reforma, Eje 3 Oriente y Eje 2 Norte como rutas de escape.
#PrecauciónVial | Corte a la circulación en Eje 1 Oriente Vidal Alcocer a partir de Eje 1 Norte, por manifestantes a la altura de República de Costa Rica, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Paseo de la Reforma, Eje 3 Oriente y Eje 2 Norte. pic.twitter.com/ptUhnAloZV— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 10, 2026