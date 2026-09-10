Bloqueo parcial en el Centro Histórico: Cierran Diagonal 20 de Noviembre a la altura de Bolívar

Un grupo de manifestantes concentrado entre Isabel la Católica y 5 de Febrero provocó un corte vial preventivo sobre Diagonal 20 de Noviembre, a la altura de Bolívar, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El cierre restringe el flujo de vehículos en las inmediaciones del Centro Histórico, por lo que Fray Servando Teresa de Mier funciona como la principal alternativa vial.