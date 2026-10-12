Colapso vial en calles de CDMX: Vialidades afectadas por marchas y bloqueos de este lunes; rutas alternas
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este LUNES; conoce las alternativas viales
¿Tráfico intenso por el Día de La Raza? Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 12 de octubre del 2026.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este lunes
Manifestantes se concentran en calles Antonio Caso y Av. Insurgentes
Un grupo de manifestantes se concentran en calles de Antonio Caso y Av. Insurgentes, en la colonia abacalera, alcaldía Cuauhtémoc, se prevé realicen marcha al Zócalo CDMX.
Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Av. México-Tenochtitlán y Circuito Interior.
07:54 #PrecauciónVial | Presencia de manifestantes en calle Antonio Caso y Av. Insurgentes, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, se prevé realicen marcha al Zócalo. #AlternativaVial Paseo de la Reforma, Av. México-Tenochtitlán y Circuito Interior. https://t.co/QivIdDqEmj— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 12, 2026
Marchas que afectarán las calles de CDMX este lunes
El Centro de Orientación Vial compartió las marchas, bloqueos y otras movilizaciones que afectarán las calles de la capital del país; toma precauciones.
🔵 11:00 horas - Marcha partiendo del Ángel de la Independencia rumbo a la Secretaría de Gobernación.
🔵 11:00 horas - Manifestantes en Cámara de Diputados, ubicada en H. Congreso de la Unión no. 66, col. El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.
🔵 11:45 horas - Manifestantes en Dr. Lavista no. 114, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
🔵 12:00 horas - Marcha en Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, col. Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.
🔵 12:00 horas - Concentración en Av. Gran Canal y Circuito Interior, col. 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este lunes 12 de octubre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒 🔎 Ingresa a: https://t.co/RGwQPGhSdb https://t.co/Le2gVx0QVv— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 12, 2026
¿Cómo va el tráfico en CDMX este lunes?
En las primeras horas de este 12 de octubre 2026 se reporta transito lento sobre la Av. 608 para quien deja atrás Av. 412 y se dirige a Circuito Interior.
El tránsito es lento sobre Av. 608 para quien deja atrás Av. 412 y se dirige a Circuito Interior. https://t.co/bKiPyHf18v— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 12, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 horas; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este lunes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. https://t.co/rDNHq4GZiU— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 12, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?
El Hoy No Circula para este lunes 12 de octubre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado AMARILLO
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 12 de octubre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. https://t.co/4cxmrogBRv— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 12, 2026