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Colapso vial en calles de CDMX: Vialidades afectadas por marchas y bloqueos de este lunes; rutas alternas

Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este LUNES; conoce las alternativas viales

Marchas en CDMX HOY 12 de octubre 2026: Calles afectadas por marchas y bloqueos; rutas alternas
¿Qué pasa en calles de la CDMX este lunes?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¿Tráfico intenso por el Día de La Raza? Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 12 de octubre del 2026.

¿Qué pasa en calles de la CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este lunes

Manifestantes se concentran en calles Antonio Caso y Av. Insurgentes

Un grupo de manifestantes se concentran en calles de Antonio Caso y Av. Insurgentes, en la colonia abacalera, alcaldía Cuauhtémoc, se prevé realicen marcha al Zócalo CDMX.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Av. México-Tenochtitlán y Circuito Interior.

Marchas que afectarán las calles de CDMX este lunes

El Centro de Orientación Vial compartió las marchas, bloqueos y otras movilizaciones que afectarán las calles de la capital del país; toma precauciones.

🔵 11:00 horas - Marcha partiendo del Ángel de la Independencia rumbo a la Secretaría de Gobernación.
🔵 11:00 horas - Manifestantes en Cámara de Diputados, ubicada en H. Congreso de la Unión no. 66, col. El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.
🔵 11:45 horas - Manifestantes en Dr. Lavista no. 114, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
🔵 12:00 horas - Marcha en Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, col. Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.
🔵 12:00 horas - Concentración en Av. Gran Canal y Circuito Interior, col. 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

¿Cómo va el tráfico en CDMX este lunes?

En las primeras horas de este 12 de octubre 2026 se reporta transito lento sobre la Av. 608 para quien deja atrás Av. 412 y se dirige a Circuito Interior.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 horas; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este lunes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?

El Hoy No Circula para este lunes 12 de octubre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado AMARILLO
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

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