Bloquean Eje 1 Poniente Bucareli a la altura de Atenas por presencia de manifestantes

Un grupo de manifestantes mantiene cerrada la circulación sobre el Eje 1 Poniente Bucareli, a la altura de la calle Atenas, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El bloqueo impide el paso vehicular regular en este corredor del centro de la capital; las autoridades de tránsito sugieren utilizar Paseo de la Reforma como opción para librar el asentamiento.