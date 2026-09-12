Bloquean Eje 1 Poniente Bucareli a la altura de Atenas por presencia de manifestantes
¿Disfrutas de la calles de la ciudad este sábado 12 de septiembre de 2026? No te quedes atorado en el tráfico por marchas CDMX o bloqueos; alternativas viales.
Que tus actividades sabatinas no se vean interrumpidas por las marchas CDMX, calles cerradas o bloqueos, este 12 de septiembre de 2026. Azteca Noticias trae para ti alternativas viales para que no te quedes atorado en el tráfico..
Lluvias y marchas CDMX ponen de cabeza a las principales calles y avenidas de la metrópoli hoy 12 de septiembre 2026
Cierre de circulación en Bucareli
Un grupo de manifestantes mantiene cerrada la circulación sobre el Eje 1 Poniente Bucareli, a la altura de la calle Atenas, en la alcaldía Cuauhtémoc.
El bloqueo impide el paso vehicular regular en este corredor del centro de la capital; las autoridades de tránsito sugieren utilizar Paseo de la Reforma como opción para librar el asentamiento.
09:21 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Eje 1 Poniente Bucareli a la altura de Atenas por manifestantes. #AlternativaVial Paseo de la Reforma. pic.twitter.com/amectcF6Ce— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 12, 2026
Afectaciones en calles del Centro
Se prevé afectación vehicular en inmediaciones del Teatro Metropólitan, ubicado en calle Independencia núm. 90, alcaldía Cuauhtémoc, por evento a las 20:30 horas.