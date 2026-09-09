Inicia marcha de manifestantes sobre José María Pino Suárez en el Centro Histórico

Un grupo de manifestantes cerró el paso vehicular en Eje 1 Oriente (Vidal Alcocer / Ferrocarril de Cintrura) a partir del cruce con Eje 1 Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc. El bloqueo genera severos asentamientos en las inmediaciones del centro histórico y la zona mercantil, por lo que autoridades recomiendan tomar Paseo de la Reforma, Eje 3 Oriente y Eje 2 Norte como vías alternativas.

08:25 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Eje 1 Oriente a partir de Eje 1 Norte, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Paseo de la Reforma, Eje 3 Oriente y Eje 2 Norte. pic.twitter.com/sgipIB0zmK — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 9, 2026