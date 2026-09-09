Inicia marcha de manifestantes sobre José María Pino Suárez en el Centro Histórico
¿Atorado en el tráfico? Conoce las rutas alternativas para evitar las marchas CDMX, bloqueos o calles cerradas en la capital hoy 9 de septiembre 2026.
Eventos de esparcimiento, bloqueos, calles cerradas y marchas CDMX, esto es lo que se espera para este miércoles 9 de septiembre 2026 en la capital del país. Sigue nuestras actualizaciones en vivo.
Marchas CDMX ponen en jaque a las principales calles de la metrópoli; actualizaciones EN VIVO hoy 9 de septiembre 2026
Corte a la circulación en Pino Suárez a la altura de Venustiano Carranza por contingente en marcha
Un grupo de manifestantes comenzó a marchar sobre la calle José María Pino Suárez, a la altura de Venustiano Carranza, en la alcaldía Cuauhtémoc. El avance del contingente interrumpe el tránsito vehicular en el corazón del primer cuadro capitalino, por lo que autoridades recomiendan tomar Eje 1 Oriente, 5 de Febrero y Bolívar como rutas alternativas.
10:07 #PrecauciónVial | Manifestantes inician marcha sobre José María Pino Suárez a la altura de Venustiano Carranza, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Eje 1 Oriente, 5 de Febrero y Bolívar. pic.twitter.com/KEatOkzca0— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 9, 2026
Manifestantes bloquean Eje 1 Oriente desde Eje 1 Norte en la zona centro de Cuauhtémoc
Un grupo de manifestantes cerró el paso vehicular en Eje 1 Oriente (Vidal Alcocer / Ferrocarril de Cintrura) a partir del cruce con Eje 1 Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc. El bloqueo genera severos asentamientos en las inmediaciones del centro histórico y la zona mercantil, por lo que autoridades recomiendan tomar Paseo de la Reforma, Eje 3 Oriente y Eje 2 Norte como vías alternativas.
08:25 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Eje 1 Oriente a partir de Eje 1 Norte, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Paseo de la Reforma, Eje 3 Oriente y Eje 2 Norte. pic.twitter.com/sgipIB0zmK— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 9, 2026
Bloquean avenida Tláhuac y Ricardo Flores Magón
Manifestantes cerraron la circulación en la intersección de avenida Tláhuac y Ricardo Flores Magón, en la alcaldía Tláhuac. La interrupción del paso genera asentamientos vehiculares de consideración en la zona suroriente de la ciudad, por lo que autoridades recomiendan utilizar San Rafael Atlixco y Camino Real a Zapotitlán como rutas alternativas.
08:59 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Av. Tláhuac y Ricardo Flores Magón, alcaldía Tláhuac, por manifestantes. #AlternativaVial San Rafael Atlixco y Camino Real a Zapotitlán. pic.twitter.com/hURHQe8HAj— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 9, 2026
Bloqueo en la Avenida 20 de Noviembre, en el centro de CDMX
Este miércoles trabajadores de limpia realizarán un mitin, por lo que está cerrada la Avenida 20 de Noviembre, en la esquina con Isabel la Católica, en la zona centro de la capital.
#AlertaVial | Se encuentra bloqueada la Av 20 de Noviembre en la esquina de Isabela la Católica, #CDMX.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 9, 2026
Se llevará acabo un mitin por parte de trabajores de limpia de las 16 alcaldías.
Es el reporte de @PLATA11CDMX para #AztecaNoticiashttps://t.co/viw77O4tFt pic.twitter.com/IK0Cb2La4R
Alerta de tráfico en Viaducto y Eje 3 Sur por actividades en la zona de la Magdalena Mixhuca
La realización de un evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez generará severas complicaciones de tránsito a lo largo del día en las inmediaciones del recinto deportivo, en la alcaldía Iztacalco. Se prevé avance lento y afectaciones al paso vehicular en arterias clave como Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Sur (Añil) y la avenida Río Churubusco, por lo que autoridades recomiendan tomar previsiones y utilizar rutas alternativas.
#PrecauciónVial | Durante el día se llevará acabo evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez, considera afectación vehicular en inmediaciones. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/1HUjMY8Lou— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 9, 2026