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Inicia marcha de manifestantes sobre José María Pino Suárez en el Centro Histórico

¿Atorado en el tráfico? Conoce las rutas alternativas para evitar las marchas CDMX, bloqueos o calles cerradas en la capital hoy 9 de septiembre 2026.

Marchas CDMX
Actualizaciones sobre marchas CDMX hoy 9 de septiembre 2026.|OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez

Eventos de esparcimiento, bloqueos, calles cerradas y marchas CDMX, esto es lo que se espera para este miércoles 9 de septiembre 2026 en la capital del país. Sigue nuestras actualizaciones en vivo.

Marchas CDMX ponen en jaque a las principales calles de la metrópoli; actualizaciones EN VIVO hoy 9 de septiembre 2026

Corte a la circulación en Pino Suárez a la altura de Venustiano Carranza por contingente en marcha

Un grupo de manifestantes comenzó a marchar sobre la calle José María Pino Suárez, a la altura de Venustiano Carranza, en la alcaldía Cuauhtémoc. El avance del contingente interrumpe el tránsito vehicular en el corazón del primer cuadro capitalino, por lo que autoridades recomiendan tomar Eje 1 Oriente, 5 de Febrero y Bolívar como rutas alternativas.

Manifestantes bloquean Eje 1 Oriente desde Eje 1 Norte en la zona centro de Cuauhtémoc

Un grupo de manifestantes cerró el paso vehicular en Eje 1 Oriente (Vidal Alcocer / Ferrocarril de Cintrura) a partir del cruce con Eje 1 Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc. El bloqueo genera severos asentamientos en las inmediaciones del centro histórico y la zona mercantil, por lo que autoridades recomiendan tomar Paseo de la Reforma, Eje 3 Oriente y Eje 2 Norte como vías alternativas.

Bloquean avenida Tláhuac y Ricardo Flores Magón

Manifestantes cerraron la circulación en la intersección de avenida Tláhuac y Ricardo Flores Magón, en la alcaldía Tláhuac. La interrupción del paso genera asentamientos vehiculares de consideración en la zona suroriente de la ciudad, por lo que autoridades recomiendan utilizar San Rafael Atlixco y Camino Real a Zapotitlán como rutas alternativas.

Bloqueo en la Avenida 20 de Noviembre, en el centro de CDMX

Este miércoles trabajadores de limpia realizarán un mitin, por lo que está cerrada la Avenida 20 de Noviembre, en la esquina con Isabel la Católica, en la zona centro de la capital.

Alerta de tráfico en Viaducto y Eje 3 Sur por actividades en la zona de la Magdalena Mixhuca

La realización de un evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez generará severas complicaciones de tránsito a lo largo del día en las inmediaciones del recinto deportivo, en la alcaldía Iztacalco. Se prevé avance lento y afectaciones al paso vehicular en arterias clave como Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Sur (Añil) y la avenida Río Churubusco, por lo que autoridades recomiendan tomar previsiones y utilizar rutas alternativas.

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