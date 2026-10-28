Que el tráfico no te atrape este miércoles 28 de octubre: Sigue el minuto a minuto de marchas y bloqueos en CDMX

Al mediodía, prepárate para un trío de movilizaciones simultáneas: se espera la llegada de manifestantes al Monumento a la Madre, al cruce de División del Norte con avenida Cuauhtémoc, y a la intersección de Gran Canal y Circuito Interior.

Como vías de escape te sugerimos utilizar el Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Universidad, Congreso de la Unión o el Eje 3 Oriente (Eduardo Molina) para rodear los conflictos.