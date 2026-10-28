Que el tráfico no te atrape este miércoles 28 de octubre: Sigue el minuto a minuto de marchas y bloqueos en CDMX
Que las marchas en CDMX no arruinen tu miércoles. Sigue en VIVO el reporte de calles cerradas y bloqueos; anticipa tus rutas y evita el tránsito.
Cruzar la capital este miércoles 28 de octubre será un deporte extremo. Tu paciencia se pondrá a prueba desde varios frentes: los miles de feligreses reunidos en San Hipólito, las rodadas matutinas y el evento de Checo Pérez en Reforma. ¡Anticipa tus tiempos para que el caos no te frene!
Afectaciones viales en CDMX: Miércoles 28 de octubre. Consulta el reporte en tiempo real de marchas y bloqueos.
Alerta de bloqueos simultáneos: Cuauhtémoc, Narvarte y Circuito Interior
Al mediodía, prepárate para un trío de movilizaciones simultáneas: se espera la llegada de manifestantes al Monumento a la Madre, al cruce de División del Norte con avenida Cuauhtémoc, y a la intersección de Gran Canal y Circuito Interior.
Como vías de escape te sugerimos utilizar el Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Universidad, Congreso de la Unión o el Eje 3 Oriente (Eduardo Molina) para rodear los conflictos.
#PrecauciónVial | Se espera el arribo de manifestantes a las 12:00 hrs., en distintos puntos: Lugar 1: Monumento a la Madre Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, col. Cuauhtémoc. Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente. Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 28, 2026
Día de San Judas Tadeo: Multitudes y cortes viales en San Hipólito
A lo largo de todo este miércoles, miles de devotos abarrotarán las inmediaciones del Templo de San Hipólito para celebrar su tradicional fiesta patronal.
Considera que habrá cortes a la circulación, flujo constante de peatones y tránsito a vuelta de rueda sobre Avenida Hidalgo y su cruce con Paseo de la Reforma.
Concentración en el Centro Histórico: Protesta frente a la Suprema Corte
A partir de las 11 de la mañana, manifestantes se darán cita a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Toma en cuenta que habrá cortes y complicaciones viales sobre la avenida José María Pino Suárez, a un costado del Zócalo capitalino.
#PrecauciónVial | Aproximadamente a las 11:00 hrs., se espera el arribo de manifestantes en Av. José María Pino Suárez núm. 2, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 28, 2026
Concentración en Insurgentes Sur: Jubilados en la Secretaría de Energía
A las 9 de la mañana un grupo de jubilados se congregará a las afueras de la dependencia en la colonia Roma Norte.
Toma precauciones, ya que la presencia de manifestantes afectará el paso a la altura de avenida Insurgentes Sur No. 20.
#PrecauciónVial | Considera el arribo de manifestantes en Av. Insurgentes Sur núm. 20, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, a las 09:00 hrs.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 28, 2026
F1 en Reforma: Operativo vial por el Show Run de Cadillac
El operativo ya está activo y el evento arranca a las 10:00 de la mañana; te sugerimos usar Circuito Interior como vía alterna. El tramo afectado en Paseo de la Reforma va desde la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia.
#OperativoDeSeguridad | #F1 | La #SSC de la #CiudadDeMéxico desplegará 102 efectivos para el evento “Primer Show Run de la Escudería Cadillac @F1 Team”, que se llevará a cabo en la avenida Paseo de la #Reforma, en el tramo comprendido entre la Glorieta de la #DianaCazadora y el #ÁngelDeLaIndependencia, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx. El dispositivo de seguridad comenzará desde las primeras horas del miércoles 28 de octubre, mientras que el evento está programado para iniciar a las 10:00 horas. https://t.co/kdWGAogjFN…— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 27, 2026