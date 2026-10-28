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Que el tráfico no te atrape este miércoles 28 de octubre: Sigue el minuto a minuto de marchas y bloqueos en CDMX

Que las marchas en CDMX no arruinen tu miércoles. Sigue en VIVO el reporte de calles cerradas y bloqueos; anticipa tus rutas y evita el tránsito.

Marchas y bloqueos que se esperan hoy miércoles 28 de octubre en CDMX
¿Qué marchas y bloqueos habrá hoy miércoles 28 en CDMX?| IA

Escrito por: Jorge Iñigo

Con información de: Daniel Rivera Guzmán

Cruzar la capital este miércoles 28 de octubre será un deporte extremo. Tu paciencia se pondrá a prueba desde varios frentes: los miles de feligreses reunidos en San Hipólito, las rodadas matutinas y el evento de Checo Pérez en Reforma. ¡Anticipa tus tiempos para que el caos no te frene!

Afectaciones viales en CDMX: Miércoles 28 de octubre. Consulta el reporte en tiempo real de marchas y bloqueos.

Alerta de bloqueos simultáneos: Cuauhtémoc, Narvarte y Circuito Interior

Al mediodía, prepárate para un trío de movilizaciones simultáneas: se espera la llegada de manifestantes al Monumento a la Madre, al cruce de División del Norte con avenida Cuauhtémoc, y a la intersección de Gran Canal y Circuito Interior.

Como vías de escape te sugerimos utilizar el Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Universidad, Congreso de la Unión o el Eje 3 Oriente (Eduardo Molina) para rodear los conflictos.

Día de San Judas Tadeo: Multitudes y cortes viales en San Hipólito

A lo largo de todo este miércoles, miles de devotos abarrotarán las inmediaciones del Templo de San Hipólito para celebrar su tradicional fiesta patronal.

Considera que habrá cortes a la circulación, flujo constante de peatones y tránsito a vuelta de rueda sobre Avenida Hidalgo y su cruce con Paseo de la Reforma.

Concentración en el Centro Histórico: Protesta frente a la Suprema Corte

A partir de las 11 de la mañana, manifestantes se darán cita a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Toma en cuenta que habrá cortes y complicaciones viales sobre la avenida José María Pino Suárez, a un costado del Zócalo capitalino.

Concentración en Insurgentes Sur: Jubilados en la Secretaría de Energía

A las 9 de la mañana un grupo de jubilados se congregará a las afueras de la dependencia en la colonia Roma Norte.

Toma precauciones, ya que la presencia de manifestantes afectará el paso a la altura de avenida Insurgentes Sur No. 20.

F1 en Reforma: Operativo vial por el Show Run de Cadillac

El operativo ya está activo y el evento arranca a las 10:00 de la mañana; te sugerimos usar Circuito Interior como vía alterna. El tramo afectado en Paseo de la Reforma va desde la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia.

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