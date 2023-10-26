Marchas en CDMX hoy 26 de octubre: ¡Planea tus rutas!

Estas son las movilizaciones programadas para este jueves 26 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.

Marchas en CDMX para hoy jueves 26 de octubre de 2023

11:00 HORAS | Asamblea de Jubilados y Pensionados de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Aproximadamente 150 personas tendrán una asamblea general sobre la exigencia de liquidación de créditos hipotecarios del ISSSTE-FOVISSSTE, esto en la sede de la Sección IX de la CDMX de la CNTE.

Durante el día | Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM)

En la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se agruparán 250 personas.

Hoy No Circula para jueves 26 de octubre de 2023

Para este jueves 26 de octubre, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde, con holograma de verificación 1 y 2.