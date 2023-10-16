Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este lunes 16 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.

Marchas en CDMX para hoy lunes 16 de octubre de 2023

Estas son las manifestaciones previstas para este lunes 16 de octubre en la capital.

09:00 HORAS| Trabajadores del Poder Judicial

El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal convocó a este lunes a un paro nacional de labores para manifestarse en contra de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos.

La cita está programada a las 09:00 horas de este lunes en las entradas principales de los centros laborales. El bloqueo se mantiene en Periférico Sur número 1950.

#AlertaVialFIA | Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ubicada en Periférico sur casi con avenida de las Flores, continúan bloqueando la circulación de los carriles centrales y laterales de Sur a Norte; policías de la @SSC_CDMX , ya recuperaron un carril de extrema… pic.twitter.com/rvhoBp0Q6z — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 16, 2023

09:25 HORAS|Cerrada la circulación de Avenida Chapultepec

Por presencia de manifestantes, no hay servicio de Cuauhtémoc a Juárez en la Línea 2 del Metrobús.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación del cruce de Av. Chapultepec y Eje 1 Poniente, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes. pic.twitter.com/YAuIrFctEj — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 16, 2023

11:40 HORAS| Bloqueo en acceso a la T1 del AICM

Se reporta un bloqueo en el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

11 HORAS| XXIII Feria Internacional del Libro

Del 13 al 22 de octubre de 2023 en el Zócalo de 11:00 horas a 21:00 horas se llevará a cabo la XXIII Feria Internacional del Libro, por lo que es importante conocer las alternativas viales.

#PrecauciónVial | “XXIII Feria Internacional del Libro” del 13 al 22 de octubre de 2023 en el Zócalo de 11:00 horas a 21:00 horas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/pD0Dhz8eJq — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 16, 2023

17:00 HORAS| Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

Al menos 100 personas tendrán una asamblea general en la sede del SME.

18:00 HORAS| Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad de México

Al menos 200 personas demandarán basificación y cumplimiento a laudos, además, se prevé la instalación de un plantón en la Secretaría de Gobierno.

Hoy No Circula para lunes 16 de octubre de 2023

Para este 16 de octubre el programa Hoy No Circula aplicará para vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo con holograma de verificación 1 y 2.