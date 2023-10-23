Marchas en CDMX hoy 23 de octubre: ¿Cuáles son las vialidades afectadas?

Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este lunes 23 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.

#AlertaVialFIA | Se cumplen cinco días de paro parcial en el #PoderJudicial.



Trabajadores se despliegan en diferentes puntos de la capital mexicana para continuar con su protesta contra la #desaparición de 13 #fideicomisos y exigir sus derechos.



📹 | @Plata11CDMX pic.twitter.com/X5aT4RsBrK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2023

Marchas en CDMX para hoy lunes 23 de octubre de 2023

06:00 HORAS | Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF)

Al menos 80 personas se concentrarán en el Edificio Ajusco del Poder Judicial para manifestarse en contra de la reforma de Morena para eliminar 13 de 14 fideicomisos.

Lo mismo para el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en Bucareli No. 22 y 24, cerca de 50 personas se concentrarán. También para Sede del Palacio de Justicia San Lázaro en Av. Eduardo Molina No. 2, Col. El Parque.

Asimismo, para el Reclusorio Preventivo Sur y Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

08:00 HORAS | Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF)

Estos son los puntos donde se esperan concentraciones, con una concentración total de 600 personas en la alcaldía Álvaro Obregón:



Sede Insurgentes Sur del Consejo de la Judicatura Federal. Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón;

Lugar 2: Edificio Prisma, Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón;

Lugar 3: Edificio Florida, Av. Insurgentes Sur No. 1888, Col. Florida, Alc. Álvaro Obregón;

Lugar 4: Edificio Revolución, Av. Revolución No. 1886, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón;

Lugar 5: Av. Revolución No. 1340 y 1508, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón;

Lugar 6: Edificio Las Flores, Blvd. Adolfo López Mateos No. 2321, Col. Tlacopac, Alc. Álvaro Obregón;

Lugar 7: Torre Zafiro II, Periférico Sur No. 4124, Col. Jardines del Pedregal, Alc. Álvaro Obregón;

Lugar 8: Poder Judicial de la Federación (PJF), Periférico Sur No. 1950, Col. Los Alpes, Alc. Álvaro Obregón y

Lugar 9: Edificio Canoa 79 Canoa No. 79, Col. Tizapan San Ángel, Alc. Álvaro Obregón.

16:00 HORAS | Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud

Al menos 100 personas marcharán del Hemicilo a Juárez al Zócalo capitalino en el marco del Día del Médico para exigir incremento al presupuesto del sector salud a nivel federal. Como posible ruta está Av. Juárez-Eje Central Lázaro Cárdenas-Av. 5 de Mayo-Plaza de la Constitución.

Otro contingente de aproximadamente 150 personas saldrán de las oficinas del IMSS en Av. Paseo de la Reforma hacia el Zócalo capitalino.

Hoy No Circula para lunes 23 de octubre de 2023

Para este lunes 23 de octubre, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo, con holograma de verificación 1 y 2.